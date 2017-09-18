Başkan Fatih Çalışkan’dan öğrencilere hediye

Sınıf öğrencilerine çeşitli hediyeler verdi.

Başkan Fatih Çalışkan, İlköğretim Haftası nedeniyle ilçe merkezinde bulunan 15 Temmuz Demokrasi Şehitleri Anadolu Lisesi ana sınıfı ile Atatürk İlkokulu ana sınıfı ve Cumhuriyet İlkokulunu ziyaret ederek ana sınıfı ve 1. Sınıf öğrencilerine kırtasiye malzemesi ve oyuncak hediye etti. Başkan Çalışkan’a İlçe Milli Eğitim Müdürü İlhan Cebeci’de eşlik etti.

Belediye olarak eğitime büyük önem verdiklerini belirten Belediye Başkanı Fatih Çalışkan,”Ülkemizin teminatı, geleceğimiz olan çocuklarımızın en iyi ve kaliteli eğitimi almaları için elimizden gelen gayreti gösteriyoruz. Her daim eğitime destek vermeye devam edeceğiz” dedi.(MA-EFE)