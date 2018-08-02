Başkan, Fatih Sanayi Sitesi esnaflarıyla buluştu

Esnafların sorunlarını, görüş ve taleplerini dinleyip çözüme kavuşturmak için çaba sarf ettiklerini belirten Başkan Saraçoğlu, "Esnaf ve vatandaşlarımızın ihtiyaçları ve beklentileri doğrultusunda hizmet etme gayreti içindeyiz. Kütahya Belediyesi olarak yasalar çerçevesinde tüm hemşehrilerimizin yanında olduğumuz gibi sizlerin de her zaman yanındayız. Sanayi esnafımızın emeğini ve alın terini boşa çıkarmamak için belediye olarak gece gündüz demeden var gücümüzle çalışmaya devam ediyoruz. Birlik ve beraberliğimize katkı sağlayarak programımıza katılıp bizleri yalnız bırakmayan siz kıymetli hemşehrilerime teşekkür ediyor, işlerinizde hayırlı bol kazançlar diliyorum" diye konuştu. (EFE)