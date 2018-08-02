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02 Ağustos 2018 16:12

Başkan, Fatih Sanayi Sitesi esnaflarıyla buluştu

Belediye Başkanı Kamil Saraçoğlu, Fatih Sanayi Sitesi esnaflarıyla bir araya geldi.

Başkan, Fatih Sanayi Sitesi esnaflarıyla buluştu

02 Ağustos 2018 16:12


Esnafların sorunlarını, görüş ve taleplerini dinleyip çözüme kavuşturmak için çaba sarf ettiklerini belirten Başkan Saraçoğlu, "Esnaf ve vatandaşlarımızın ihtiyaçları ve beklentileri doğrultusunda hizmet etme gayreti içindeyiz. Kütahya Belediyesi olarak yasalar çerçevesinde tüm hemşehrilerimizin yanında olduğumuz gibi sizlerin de her zaman yanındayız. Sanayi esnafımızın emeğini ve alın terini boşa çıkarmamak için belediye olarak gece gündüz demeden var gücümüzle çalışmaya devam ediyoruz. Birlik ve beraberliğimize katkı sağlayarak programımıza katılıp bizleri yalnız bırakmayan siz kıymetli hemşehrilerime teşekkür ediyor, işlerinizde hayırlı bol kazançlar diliyorum" diye konuştu. (EFE)




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