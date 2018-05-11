Başkan Ferit Karabulut: "24 Haziran milat"

Başkan Ferit Karabulut, ilçe pazarını ziyareti sonrası yaptığı açıklamada, "Her seçim önemli ama bu seçim çok daha önemli çünkü bu seçimde şer odakları bir araya geldiler. İçeride ve dışarıda, Türkiye’nin büyümesini, gelişmesini ve bölgede söz sahibi olmasını hazmedemeyenlerin, memleket sevdalılarıyla ’memleket meselesi’ diyerek Cumhur İttifakı’yla yola çıkanların Yenikapı ruhuyla 15 Temmuz alçaklarına dersini vereceği önemli bir seçimdir. Biz de pazar ziyaretlerimizde esnafımıza bunu anlatıyoruz’’ dedi.

AK Parti Altıntaş İlçe Başkanı Cihangir Dönmez, yaptığı açıklamada, ’’´Ülkemizin gerek dış, gerek de iç mihraklarla olağanüstü bir şekilde mücadeleye yılmadan, usanmadan devam etmektedir. Ülke ve millet olarak yıkılmak ve yıpratılmak için elinden geleni yapan dış mihraklar, ekonomide de boş durmayarak ciddi manada manipülasyon uyguluyorlar. Fetö´sü, PKk´sı, ABD´si durmaksızın içeriden ve dışardan emellerine alet edebilmek adına bir hareketlilik içindeler. Buna binaen ülkemizin refaha, aydınlığa, huzura kavuşabilme sürecinin ve istikrarın yeniden ve daha iyi koşullarda tesis edilebilmesi adına 24 Haziran erken seçimleri milattır’’ ifadelerini kullandı. (YD-EFE)