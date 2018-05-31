Başkan Ferit Karabulut: 24 Haziran yeni Türkiye için milattır

İftar yemeğinde bir konuşma yapan Altıntaş Belediye Başkanı Ferit Karabulut, ’’Türkiye’nin istikbali için gençlik ayakta, ak kadınlar ayakta. Ak kadrolar ayakta. Bizde bugün birlik ve beraberlik içinde Altıntaş AK Parti’nin tüm fertleriyle iftar yemeğinde bir araya geldik. AK Parti ilçe Başkanımız, Kadın Kolları Başkanımız, Gençlik Kolları Başkanımız, eski ilçe başkanlarımız ve aileleriyle birlik ve beraberlik içinde iftarımızı yaptık. İftar sonrasında yaptığımız değerlendirme toplantısında 24 Haziran seçimlerinin Türkiye için bir milat olduğunu ve bu doğrultuda kapı kapı dolaşıp bu durumu vatandaşlarımıza anlatmamız gerektiğini bir kez daha vurguladık. Ülkemizin geleceği için, istikrar için yeni sistemi bıkmadan, usanmadan tüm teşkilat olarak vatandaşlarımıza anlatacağız. Gerek milletvekili, gerekse başkanlık seçimlerinde en iyi sonucu almak için gece gündüz çalışacağız’’ ifadelerini kullandı.(YD-EFE)