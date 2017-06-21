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21 Haziran 2017 16:13

Başkan Ferit Karabulut’tan kandil mesajı

Altıntaş Belediye Başkanı Ferit Karabulut, Kadir Gecesi münasebetiyle bir kutlama mesajı yayınladı.

Başkan Ferit Karabulut’tan kandil mesajı

21 Haziran 2017 16:13


Başkan Karabulut, mesajında şu görüşlere yer verdi: "Kadir gecesi Rabbimizin insanlığa bir rahmet kapısı, bir umut pınarı olarak bahşettiği mübarek bir gecedir. Kadir Gecesini idrak ederken; açları, yoksulları, zulme maruz kalmışların haklarını düşünmemiz, onların dertleriyle dertlenmemiz, yaralarını sarmamız gerekir. Bu bütün Müslümanların üzerine düşen bir görev ve sorumluluktur. Kadir Gecesi, en faziletli ve kutsal gecelerden biridir. Bin aydan daha hayırlı olarak kabul edilen bu mübarek gecenin hepimizin kalplerine, gönül dünyalarımıza ışık saçmasını, vicdanlarımızı aydınlatmasını, hepimize neşe ve huzur getirmesini temenni ediyorum. İnanıyorum ki bütün vatandaşlarımız bu mübarek ayın ve bu gecenin hatırına bir hayır yarışı içinde olmuşlar; ihtiyaç sahibi insanlarla dayanışma içinde hareket etmişlerdir. Bu duygu ve düşüncelerle başta Çatlı hemşehrilerim olmak üzere cümle İslam aleminin mübarek Kadir Gecesi’ni tebrik ediyor; bu gecenin tüm insanlığa hayırlar getirmesini Yüce Allah’tan niyaz ediyorum" (YD-EFE)




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