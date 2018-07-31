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31 Temmuz 2018 14:36

Başkan Gültekin, ’Kütahya Vişnesi’nin son durumunu değerlendirdi

Kütahya Ticaret Borsası (KÜTBO) Yönetim Kurulu Başkanı Necati Gültekin, borsanın çalışmaları ve Tarım İl Müdürlüğü’nün katkılarıyla tescil süreci tamamlanma aşamasına gelen ’Kütahya Vişnesi’ için ’Coğrafi İşareti’ ile ilgili son durumu değerlendirdi.

Başkan Gültekin, ’Kütahya Vişnesi’nin son durumunu değerlendirdi

31 Temmuz 2018 14:36


Başkan Gültekin, yaptığı açıklamada, “İlimiz genelinde çok eski yıllardan beri yetişen, tat ve aroma bakımından zengin olan ve Borsamız tarafından Tescil İşlemleri yapılan, Kütahya Vişnesine hak ettiği ekonomik değeri kazandırmak amacıyla, Borsamız tarafından Coğrafi İşaret alınması için çalışmalara Tarım İl Müdürlüğü’nün katkılarıyla 2016 yılında başlanmıştır. Kütahya Ticaret Borsası tarafından yaklaşık iki yıl süren çalışmalar neticesinde, Türk Patent Enstitüsüne ’Kütahya Vişnesi’ adı altında Coğrafi İşaret başvurusu 19 Ağustos 2017 tarihinde oluşturulan dosyalarla birlikte yapılmış olup, Coğrafi İşaret Tescil süreci tamamlanma aşamasına gelinmiştir. Yakın zamanda Yerel Basında ve sosyal medyada yer alan haberlerin aksine yukarıda açıkladığımız üzere, Borsamız tarafından gerekli alt yapı hazırlıkları tamamlanarak, ’Kütahya Vişnesi’ adı altında Coğrafi İşaret işlemleri sonuçlanıncaya kadar borsamız tarafından gerekli mercilerde ki takibi yapılacaktır” dedi. (EFE)




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