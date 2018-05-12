Başkan Başer, yaptığı açıklamada, ’’Türkiye’yi Başkanlık Sistemi’ne taşıyacak olan 24 Haziran seçimleri ülkemiz için bir dönüm noktası olacak. Cumhurbaşkanımızın ilk turda yüksek bir oy oaranıyla Başkan seçilmesi için gayret edeceğiz. Türkiye’nin içinden geçtiği şartlar, coğrafyamızda yaşanan hareketlilik anlaşılıyor ki bir erken seçimi zorunlu hale getirdi. Türkiye 16 Nisan’daki halk oylaması sonrasında da kısmen yeni bir sistemle yönetilmeye başlandı. Lakin 2019 yılında yapılacak seçimlerde tamamıyla bu sisteme geçeceği için bir sistem kargaşası meydana geliyordu. Bu sistem kargaşasını ortadan kaldırmak ve tamamen Türkiye’nin milletimiz tarafından 16 Nisan’da kabul edilen cumhurbaşkanlığı hükümet sistemiyle yönetilmesinin de bir an evvel uygulamaya geçmesi adına 24 Haziran dönün noktası olacaktır’’ dedi

Başer, ’’Bu kapsamda yaptığımız köy ve pazar ziyaretlerinde vatandaşlarımıza bu durumu anlatıyoruz. İnşallah Çavdarhisar ilçesi olarak 24 Haziran seçimlerinde üzerimize düşeni yapmak için durmaksızın çalışmalarımıza devam edeceğiz’’ ifadelerini kullandı. (YD-EFE)