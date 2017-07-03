Başkan Halil Başer: Aizanoi Antik Kenti Turizm merkezi olma yolunda

Zeus Tapınağı, 15 bin seyirci kapasiteli antik tiyatro, dünyanın bilinen ilk borsa binası, 5 adet antik köprü ve sütunlu caddeyi içinde barındıran Aizanoi Antik Kenti bölgede turizm alanında gerekli yatırımların yapılmasıyla ekonomik ve ticari açıdan oldukça katkı sağlamaya aday. Son dönemde bölgede yapılan köprü onarım ve devam eden kazı çalışmalar ilçe halkında heyecana yol açtı.

Yapılan çalışmalarla ilgili açıklamalarda bulunan Çavdarhisar Belediye Başkanı Halil Başer, ’’Tabiat Varlıkları ve Müzeler Genel Müdürümüz Yalçın Kurt ve Genel Müdür Yardımcımız Melik Ayaz Aizanoi Antik kentimizin Turizme kazandırılması için resterasyon, çevre sağlıklaştırması, penkalas projesi, kazı ve ören yerlerinin daha verimli hale getirilmesi ve Aizanoi Antik Kentimizin Turizm merkezi olması için gereken çalışmaların planlanması için ilçemize geldi. Genel Müdürümüz, Genel Müdür Yardıcımız, Kaymakamımız, Kazı Başkanımız, Müze Müdürümüz, Röleve ve Anıtlar Müdürümüz, Belediyemiz, Aizanoi Kazı Ekibi ile birlikte çok güzel bir çalışma gerçekleştirdik. Aizanoi Antik Kentimizin en kısa zamanda hak ettiği yere gelmesi için atılan önemli adımların heyecanını yaşadık. Başta Genel Müdürümüz olmak üzere bu çalışmada emeği geçen herkese teşekkür ederim’’ifadelerini kullandı. (YD-EFE)