Bölge Müdürü Nevzat Alğan, Aizonai Antik Kenti ve yapımı palanlanan Tabiat Parkı bölgesinde incelemelerde bulundu.

Bölge Müdürü Alğan’a Kaymakam Kadir Yurdagül, Belediye Başkanı Halil Başer, Çavdarhisar Jandarma komutanı, AK Parti İlçe Başkanı Tuncay Demirel ve Sulama Birliği Başkanı eşlik etti.

Belediye Başkanı Halil Başer Yaptığı açıklamada, ’’Baraj mevkiinde yapacağımız tabiat parkı için incelemelerde bulunduk. Orman Bölge Müdürlüğü’ne tahsisi yapıp daha sonrasında doğa koruma ve milli parklar ve tabiat parkını ilçemize kazandıracağız ve bu alanı Aizanoi Antik Kenti ile bütünleştireceğiz. Bölge Müdürümüzle Aizonai Antik Kenti hakkında yapılacak olan projeler hakkında istişarelerde bulunduk. Bölge müdürümüze ziyaretleri için teşekkür ediyorum’’ ifadelerini kullandı. (YD-EFE)