Başkan Hüseyin Doğan: Kapı kapı dolaşıp yeni sistemi anlatacağız

Doğan ve yönetim kurulu üyeleri, ilçeye bağlı Umutlu, Yağcık ve Subak köylerini ziyaret etti.

Emet AK Parti İlçe Başkanı Hüseyin Doğan, ’’Parlamenter sistem Türkiye’deki vesayetçilerin son sığınağı. Demokrasiyi kurumsallaştırmamız lazım. Kapı kapı dolaşacağız. Başkanlık sistemini milletimize anlatacağız. Milletimizin desteğiyle bunu 24 Haziran’da gerçekleştireceğiz.24 Haziran, Türkiye için bir milattır. 24 Haziran, vesayetin bir daha geri gelmemek üzere yok olması için önemli bir tarihtir. 24 Haziran’da son vesayet kalıntılarını da sandığa gömüleceği gün olacaktır. Bu seçimler önemlidir. Neden önemli? Her seçim önemli ama bu seçim çok daha önemli, çünkü bu seçimde şer odakları bir araya geldiler. İçeride ve dışarıda, Türkiye’nin büyümesini, gelişmesini ve bölgede söz sahibi olmasını hazmedemeyenlerin, memleket sevdalılarıyla ’memleket meselesi’ diyerek Cumhur İttifakı’yla yola çıkanların, 15 Temmuz alçaklarına dersini vereceği önemli bir seçimdir. Şehitlerimizin emaneti üzerimizdedir. Ülkemizin bağımsızlığına, ayyıldızlı bayrağımıza kalkan elleri bir daha geri gelmemek üzere kıracağımız önemli bir tarihtir’’ ifadelerini kullandı. (YD - EFE)