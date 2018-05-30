Diğer
Kategoriler
30 Mayıs 2018 12:57

Başkan Hüseyin Doğan: Kapı kapı dolaşıp yeni sistemi anlatacağız

Kütahya’nın Emet İlçesi AK Parti İlçe Başkanı Hüseyin Doğan ve yönetim kurulu üyeleri, 24 Haziran seçim çalışmaları kapsamında köy ziyaretlerine aralıksız devam ediyor.

Başkan Hüseyin Doğan: Kapı kapı dolaşıp yeni sistemi anlatacağız

30 Mayıs 2018 12:57

Doğan ve yönetim kurulu üyeleri, ilçeye bağlı Umutlu, Yağcık ve Subak köylerini ziyaret etti.


Emet AK Parti İlçe Başkanı Hüseyin Doğan, ’’Parlamenter sistem Türkiye’deki vesayetçilerin son sığınağı. Demokrasiyi kurumsallaştırmamız lazım. Kapı kapı dolaşacağız. Başkanlık sistemini milletimize anlatacağız. Milletimizin desteğiyle bunu 24 Haziran’da gerçekleştireceğiz.24 Haziran, Türkiye için bir milattır. 24 Haziran, vesayetin bir daha geri gelmemek üzere yok olması için önemli bir tarihtir. 24 Haziran’da son vesayet kalıntılarını da sandığa gömüleceği gün olacaktır. Bu seçimler önemlidir. Neden önemli? Her seçim önemli ama bu seçim çok daha önemli, çünkü bu seçimde şer odakları bir araya geldiler. İçeride ve dışarıda, Türkiye’nin büyümesini, gelişmesini ve bölgede söz sahibi olmasını hazmedemeyenlerin, memleket sevdalılarıyla ’memleket meselesi’ diyerek Cumhur İttifakı’yla yola çıkanların, 15 Temmuz alçaklarına dersini vereceği önemli bir seçimdir. Şehitlerimizin emaneti üzerimizdedir. Ülkemizin bağımsızlığına, ayyıldızlı bayrağımıza kalkan elleri bir daha geri gelmemek üzere kıracağımız önemli bir tarihtir’’ ifadelerini kullandı. (YD - EFE)




YORUM YAZ
Lütfen Bekleyiniz ...

Toplam Yorum (0)

DİĞER KÜTAHYA HABERLERİ
KÜTAHYA HAVA DURUMU
22
°
C
Parçalı Bulutlu
  • Perşembe
    Parçalı Bulutlu
    22°C
  • Cuma
    Parçalı Bulutlu
    27°C
  • Cumartesi
    Parçalı Bulutlu
    27°C
  • Pazar
    Parçalı Bulutlu
    28°C
EN ÇOK OKUNAN HABERLER
AdIDM.
Nice Türkiye
Nice Türkiye
Otomatik Kapı Sistemleri
www.nice-otomasyon.com
Bft Türkiye
Bft Türkiye
Otomatik Kapı Sistemleri
www.bft-turkiye.com

İHA Video Arşiv Sitesi
www.ihavideo.com.tr

AdIDM Reklam Vermek İçin Tıklayın
BURADA YER ALMAK İÇİN TIKLAYIN!...
Reklamı Geç