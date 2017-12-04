Başkan Hüseyin Doğan’dan doktorlara ’Emet’e gelin’ çağrısı

Devlet Hastanesine yeni açılan Diş Doktoru, Kadın Doğum Uzmanı, Genel Cerrahı bölümleri için doktorlara ilçeye gelmeleri yönünde çağrıda bulunan AK Parti İlçe Başkanı Hüseyin Doğan, ilçelerinin doğal avantajlarını ve yeni yapılan çalışmalar ile cazibe merkezi olacağını ifade etti. Doğan,”Emet ilçemiz Kütahya’nın güneybatısında kalan termal turizm, kaplıcaları ve dünyada birçok yerde bulunmayan yosun havuzu, yaylaları ve mesire alanları bulunan doğal güzellikleriyle kaplanmış yeşil bir Anadolu ilçesidir. Altıntaş hava alanına yakın, merkezi konumda bir ilçedir” dedi.

“Avantajlı bir kadro olan 4924 sözleşmesi”

Başkan Doğan,”İlçelerini tercih edecek doktorların Kütahya’da sadece Emet ilçesine mahsus avantajlı bir kadro olan 4924 sözleşmesi neticesinde ücret farkından dolayı diğer yerlerde aynı pozisyonda çalışanlardan fazla maaş hakkına sahip olacaklarını söyledi.

Doğan, ”Yeni yapılan hastanemiz, ekipman ve cihazlarımızla halkımıza daha iyi hizmet sunacak ve çalışma koşullarının iyi olması sebebiyle kendileri de rahat bir çalışma ortamında çalışacaklardır. Hemen hastanemizin yanında güzel bir sosyal tesis olan şelale ve ilçeye hakim bir noktadan bakan havuz içine inşa edilmiş restoran ile aynı zaman şehir terası, kafe düğün salonu, kamelya piknik alanı olan güzel bir sosyal tesisimiz mevcuttur. Yine hemen hastanemizin yanı başına İnşallah güzel bir gençlik merkezi kazandıracağız. Yollarımızda hızla yapılması ve kısa surede tamamlanacak olması ile ulaşımı kolay bir ilçe haline geleceğiz. Bu nedenle Genel Cerrah, Kadın Doğum Uzmanı ve Diş Hekimi hocalarımızı, doktorlarımızı güzel Anadolu ilçesi olan Emet’imizde yeni yapılan hastanemizde çalışmaya davet ediyorum. Tercihte bulunacak tüm doktor arkadaşlarıma ilçe halkının sevgi ve saygılarını iletiyorum. Bu aşamaya kadar emeği geçen Sağlık Bakanımıza, Sağlık Bakan Yardımcımıza, Sağlık Bakanlığı Müsteşarımıza, Kütahya Milletvekillerimize, Personel ve Sağlık Hizmetleri Yönetimi Genel Müdürümüze, Personel ve Sağlık Hizmetleri Atama Daire Başkanımıza, yönetim kurulu üyelerine ve Diplomalı Tıbbi Sekreterleri Dernek Başkanı Süleyman Uyanık’a halkım adına teşekkür ediyorum ”diye konuştu.(EFE)