Başkan İsmet Özotraç: KUTSO yerel paydaşlarla işbirliğine önem veriyor

KOSGEB Kütahya Müdürü Yaşar Yıldırım, KUTSO Yönetim Kurulunu ziyaret ederek, iyi dileklerini paylaştı.

KUTSO Meclis Başkanı Nafi Güral, KUTSO Yönetim Kurulu Başkanı İsmet Özotraç ile KUTSO Yönetim Kurulu Üyelerinin hazır bulunduğu ziyarette, KUTSO’nun seçim sonrasında oluşan organları, görev dağılımı, kurumsal yapısı, yürüttüğü çalışma ve faaliyetler hakkında bilgi paylaşıldı. KOSGEB’in iş dünyası ve üye işletmeler açısından önemi dile getirilerek, sunduğu desteklerden yararlanan işletmelerin artırılmasına, girişimciliğin teşvik edilmesine ve yaygınlaştırılmasına yönelik görüş alış verişi yapıldı.

Ziyaretten dolayı duyduğu memnuniyeti dile getiren Yönetim Kurulu Başkanı İsmet Özotraç, KUTSO’nun yerel paydaşlarla işbirliğine verdiği önem vurgulayarak, bu kapsamda, şehrin ve bölgenin, sosyal ve ekonomik kalkınmasında etkili olacak çalışmaların, şehirdeki tüm erklerle işbirliğinde sürdürüleceğini söyledi.(EFE)