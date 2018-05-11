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11 Mayıs 2018 17:04

Başkan İsmet Özotraç: KUTSO yerel paydaşlarla işbirliğine önem veriyor

Kütahya Ticaret ve Sanayi Odası (KUTSO) Yönetim Kurulu Başkanı İsmet Özotraç, KOSGEB Kütahya Müdürü Yaşar Yıldırım ve Yönetim Kurulunun yaptığı ziyarette, KUTSO’nun yerel paydaşlarla işbirliğine verdiği önem vurguladı.

Başkan İsmet Özotraç: KUTSO yerel paydaşlarla işbirliğine önem veriyor

11 Mayıs 2018 17:04


KOSGEB Kütahya Müdürü Yaşar Yıldırım, KUTSO Yönetim Kurulunu ziyaret ederek, iyi dileklerini paylaştı.


KUTSO Meclis Başkanı Nafi Güral, KUTSO Yönetim Kurulu Başkanı İsmet Özotraç ile KUTSO Yönetim Kurulu Üyelerinin hazır bulunduğu ziyarette, KUTSO’nun seçim sonrasında oluşan organları, görev dağılımı, kurumsal yapısı, yürüttüğü çalışma ve faaliyetler hakkında bilgi paylaşıldı. KOSGEB’in iş dünyası ve üye işletmeler açısından önemi dile getirilerek, sunduğu desteklerden yararlanan işletmelerin artırılmasına, girişimciliğin teşvik edilmesine ve yaygınlaştırılmasına yönelik görüş alış verişi yapıldı.


Ziyaretten dolayı duyduğu memnuniyeti dile getiren Yönetim Kurulu Başkanı İsmet Özotraç, KUTSO’nun yerel paydaşlarla işbirliğine verdiği önem vurgulayarak, bu kapsamda, şehrin ve bölgenin, sosyal ve ekonomik kalkınmasında etkili olacak çalışmaların, şehirdeki tüm erklerle işbirliğinde sürdürüleceğini söyledi.(EFE)




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