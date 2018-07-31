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31 Temmuz 2018 17:40

Başkan İsmet Özotraç’tan, Gültekin’e ’Kütahya Vişnesi Coğrafi İşareti’ teşekkürü

Kütahya Ticaret ve Sanayi Odası (KUTSO) Yönetim Kurulu Başkanı İsmet Özotraç başkanlığındaki heyet, Kütahya Ticaret Borsası (KÜTBO) Yönetim Kurulu Başkanı Necati Gültekin’e nezaket ziyaretinde bulundu.

Başkan İsmet Özotraç’tan, Gültekin’e ’Kütahya Vişnesi Coğrafi İşareti’ teşekkürü

31 Temmuz 2018 17:40


KÜTBO Yönetim Kurulu Başkanı Necati Gültekin, Meclis Başkanı Halit Topbaş, Yönetim Kurulu Başkan Yardımcısı Ali Okumuş ve Meclis Başkan Yardımcısı Özkan İnci’nin de hazır bulunduğu ziyarette, güncel ekonomik ve ilin marka değeri oluşturacak ürünleri üzerinde fikir alışverişinde bulunuldu.


"Kütahya Vişnesi Coğrafi İşareti ile ilgili sona yaklaşıldı"


KUTSO Yönetim Kurulu Başkanı İsmet Özotraç, KÜTBO’nun Kütahya Vişnesi için ’Coğrafi İşareti’ alınmasında yapmış olduğu çalışmaları yakından takip ettiğini belirterek, çalışmalarından dolayı KÜTBO yönetimini tebrik etti.


Yönetim Kurulu Başkanı Necati Gültekin, proje ve faaliyetlerinden bahsederek, ’Kütahya Vişnesi Coğrafi işareti ile ilgili sona yaklaşıldığını belirtti. Vişne haricinde ilimizin daha birçok coğrafi işaret alacak ürünü olduğunu vurgulayan Gültekin, bu konuda gerekli adımların atılacağını söyledi.


Kütahya tarımı önündeki en büyük riskin, bölgede ekilebilir alanın az olduğunu ve kalan alanlarda da bölünmüş araziler nedeniyle verimsizliğin oluştuğunu belirten Başkan Gültekin, arazi toplulaştırılması konusunda KUTSO ile işbirliği içinde çalışmak istediğini söyledi.


Kurumlar arası işbirliğinin önemini vurgulayan KUTSO Yönetim Kurulu Başkanı İsmet Özotraç, Kütahya için KÜTBO ve KUTSO işbirliğinde çalışmaktan memnuniyet duyacağını ifade etti.


Başkan Gültekin, ziyaretten duyduğu memnuniyeti dile getirerek, KUTSO Yönetim Kurulu Başkanı İsmet Özotraç ve Yönetim Kurulu Üyelerine teşekkür etti. Ziyaret, karşılıklı iyi dileklerin sunumu ile sona erdi. (EFE)




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