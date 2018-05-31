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31 Mayıs 2018 11:48

Başkan Kadir Bütüner: Simav’da dolu yağışı kirazı olumsuz etkiledi

Kütahya’nın Simav ilçesinde etkili olan dolu yağışı, hasat için hazırlık yapan kiraz üreticisini hayal kırıklığına uğrattı.

Başkan Kadir Bütüner: Simav’da dolu yağışı kirazı olumsuz etkiledi

31 Mayıs 2018 11:48

Simav Ziraat Odası Başkanı Kadir Bütüner, kiraz üretimi yapılan Çakırlar, Pulluca, Karacahisar, Karapınar, Kayaışık,Yaykın, Kuşu, Küplüce, Yağmurlar, Kestel köylerinde kaybın yüzde 50 civarında olduğunu söyledi. Bütüner “ Doludan ve şiddetli yağışlardan zarar gören çiftçilerin, Gıda Tarım ve Hayvancılık İlçe Müdürlüğü’ne müracaat ederek, Bakanlığın talimatına göre Ziraat Bankası’na ve Tarım Kredi kooperatiflerine olan borçlarını bir yıl süreliğine erteletebilirler. Çiftçilerimize Tarım sigortası (TARSİM) yaptırmalarını tavsiye ediyoruz” dedi. (MEİ-EFE)




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