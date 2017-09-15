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15 Eylül 2017 11:12

Başkan Kamil Saraçoğlu, 15 Temmuz Şehitleri Seramik Fabrikası’nı inceledi

Kütahya Belediye Başkanı Kamil Saraçoğlu, NG Kütahya Seramik’in, Kütahya 2.

Başkan Kamil Saraçoğlu, 15 Temmuz Şehitleri Seramik Fabrikası’nı inceledi

15 Eylül 2017 11:12

Organize Sanayi Bölgesi’nde 150 milyon lira yatırımla kurduğu 15 Temmuz Şehitleri Seramik Fabrikası’nı ziyaret ederek, incelemelerde bulundu.


Başkan Kamil Saraçoğlu’nun ziyaretine eşlik eden NG Kütahya Seramiğin Kurucu Başkanı Nafi Güral, Türkiye’de ve Avrupa’da ilk olan 120x240, 120x120, 60x240, 60x160 ölçülerinde tek parça granit seramiklerini tanıttı.


Nafi Güral, 15 Temmuz Şehitleri Seramik Fabrikasına firmanın teknik granit seramik üretim kapasitesini artıracak 150 milyon liralık yatırım yaptığını söyledi.


Güral, Belediye Başkanı Kamil Saraçoğlu’na NG Kütahya Seramik ürünlerinin yapım aşamalarını da gösterdi.


Daha sonra NG Kütahya Seramik Yönetim Kurulu üyesi Sema Güral Sürmeli, ziyaretlerinden dolayı Belediye Başkanı Kamil Saraçoğlu’na hediye takdim etti.


Belediye Başkanı Kamil Saraçoğlu, yapılan yatırımlar için teşekkür ederek, çalışmalarında başarılar diledi.(EFE)




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