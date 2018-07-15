Diğer
Kategoriler
15 Temmuz 2018 18:17

Başkan Kamil Saraçoğlu: "15 Temmuz’u unutmadık, unutmayacağız ve asla unutturmayacağız"

Kütahya Belediye Başkanı Kamil Saraçoğlu, "15 Temmuz’u unutmadık, unutmayacağız ve asla unutturmayacağız" dedi.

Başkan Kamil Saraçoğlu:

15 Temmuz 2018 18:17


15 Temmuz’un, bir milletin yeniden dirilişi için verdiği mücadelenin adı olduğunu belirten Başkan Saraçoğlu, "15 Temmuz hain darbe girişiminin 2. yıl dönümünde kahraman şehitlerimizi Allah’tan rahmet, gazilerimize acil şifalar diliyorum. Bundan 2 yıl önce gerek dış güçler, gerekse FETÖ’nün darbe girişiminde bulunduğu o karanlık gecede vatandaşlarımız kendilerini tankların, silahların önüne siper etti. Rabbim onlardan razı olsun. Bunun yanında 250 şehidimizi unutmak mümkün değil. Ülkemizi ve demokrasiyi koruma adına canlarını ortaya koyup şehit olan tüm kardeşlerimize Allah’tan rahmet diliyorum, mekanları cennet olsun. Ailelerine sabrı cemil diliyorum, böyle evlatlar yetiştirdikleri için ne kadar övünseler azdır. Şehitlerimize ve yakınlarına çok şey borçluyuz. Hain kalkışmanın yaşandığı o gecede canlarını ortaya koyup gazi olan tüm gazilerimize Allah’tan acil şifalar diliyorum. Şehit yakınlarımız, gazilerimiz ve yakınlarının her zaman yanlarındayız.15 Temmuz’u unutmadık, unutmayacağız ve unutturmayacağız" diye konuştu. (EFE)




YORUM YAZ
Lütfen Bekleyiniz ...

Toplam Yorum (0)

DİĞER KÜTAHYA HABERLERİ
KÜTAHYA HAVA DURUMU
29
°
C
Parçalı Bulutlu
  • Pazartesi
    Parçalı Bulutlu
    29°C
  • Salı
    Az Bulutlu
    31°C
  • Çarşamba
    Parçalı Bulutlu
    31°C
  • Perşembe
    Parçalı Bulutlu
    28°C
EN ÇOK OKUNAN HABERLER
AdIDM.
Nice Türkiye
Nice Türkiye
Otomatik Kapı Sistemleri
www.nice-otomasyon.com
Bft Türkiye
Bft Türkiye
Otomatik Kapı Sistemleri
www.bft-turkiye.com

İHA Video Arşiv Sitesi
www.ihavideo.com.tr

Selma Sultan
Kadınların merak ettiği ve
ilgi duyduğu tüm konular
www.selmasultan.com

AdIDM Reklam Vermek İçin Tıklayın
BURADA YER ALMAK İÇİN TIKLAYIN!...
Reklamı Geç