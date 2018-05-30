Başkan Kamil Saraçoğlu: 24 Haziran seçimleri çok önemli

Saraçoğlu,"Bu seçimler ülkemiz adına ortaya koyduğumuz hedeflere daha hızlı ve etkin şekilde ulaşmamız açısından son derece önemlidir” dedi.

"İnşallah Cumhurbaşkanımız Recep Tayyip Erdoğan’ın birinci turda zaferle çıkmasını temenni ediyoruz" diyen Başkan Kamil Saraçoğlu, "24 Haziran’da milletimizi, ülkemizi, geleceğimizi ilgilendiren çok önemli bir seçime gidiyoruz. Yeni sistemde Cumhurbaşkanlığı seçimi ve milletvekilliği seçimini inşallah gerçekleştireceğiz. Öncelikle bu seçimlerin ülkemize ve milletimize hayırlı olmasını temenni ediyoruz. Tabi ki bu seçimde Cumhur İttifakı dediğimiz şuanda Cumhurbaşkanımız ve Genel Başkanımız Recep Tayyip Erdoğan’ın seçim çalışmalarına destek amacıyla onun yanında yer almayı hem de elimizden geldiği kadar tüm AK Partili Belediye Meclisi üyelerimiz, Kütahya Kent Konseyi üyeleri, Belediye Başkan Yardımcılarımız ve vatandaşlarımızla beraber bu desteği hep birlikte gerçekleştirdik. İnşallah hayırlara vesile olmasını diliyorum ve tüm hemşehrilerimi de seçim kampanyasına ellerinde ne geliyorsa destek vermelerini temenni ediyorum. 24 Haziran seçimlerinin ülkemize istikrar getirmesini, inşallah ülkemizin dünyada lider olması konusunda önemli bir sonuç alınmasını diliyorum. Seçimlerin sadece Türkiye Cumhuriyetindeki vatandaşlarımızı ilgilendirmediğini, sadece bu coğrafyayı ilgilendirmediğini bu seçimlerin tüm mazlum milletlerin tüm İslam coğrafyasını yakinen ilgilendirdiği bir seçim inşallah hep birlikte gerçekleştireceğiz. Tüm dünyanın gözü ülkemizde yapılacak olan 24 Haziran seçimlerinde olacak. İnşallah Cumhurbaşkanımız Recep Tayyip Erdoğan’ın birinci turda zaferle çıkmasını temenni ediyoruz. Bu manada da elimizden gelen tüm gayreti göstereceğiz ve bize umut ve ümit bağlayan toplumlarında, ülkelerinde inşallah umudunu ve ümidini boşa çıkarmayacağız" ifadelerini kullandı.