Başkan Kamil Saraçoğlu, Kütahya’nın UNESCO Yaratıcı Şehirler Ağı Zanaat ve Halk Sanatları alanında ülkemizden yer alan tek şehir olması sebebiyle Güney Kore’nin Icheon şehrinde düzenlenen UNESCO (Birleşmiş Milletler Eğitim, Bilim ve Kültür Örgütü) Yaratıcı Şehirler Ağı Zanaat ve Halk Sanatları Çalıştayı ve Alan Toplantısına katıldı.

Gerçekleştirilen açılış seremonisinde, Icheon Belediye Başkanı Cho Byung-don, Güney Kore ve Türkiye arasında geçmişe dayanan dostluk ilişkisinin iki şehir arasında da tesis edilmesinden duydukları memnuniyeti dile getirerek Belediye Başkanı Kamil Saraçoğlu’na katılımları için teşekkür etti. Seremoni sonrasında gerçekleştirilen Zanaat ve Halk Sanatları Köyü Ye’s Park’ın açılış töreninde Güney Kore halkını selamlayan Başkan Saraçoğlu, akşam gerçekleştirilen gala yemeğinde bir konuşma yaparak, özellikle kültür ve sanat etrafında şekillenen şehirlerarasındaki işbirliğinin, Birleşmiş Milletler’in en büyük amacı olan dünya barışının tesisi idealine büyük katkılar sağlayacağını belirtti ve Icheon Belediye Başkanına misafirperverliği için teşekkür ederek Kütahya Çinisi hediye etti.

Organizasyonun 2. gününde Belediye Başkanı Kamil Saraçoğlu ve Kütahya UNESCO Yaratıcı Şehirler Ağ Koordinatörü İskender Cem Leblebici ortak bir sunum gerçekleştirerek Kütahya ilini, kültür ve sanat değerlerini ve bu çerçevede yapılan çalışmaları diğer şehir temsilcilerine anlattı. Başkan Saraçoğlu aynı zamanda organizasyonun 3. gününde tüm şehir temsilcilerinin katılımıyla gerçekleştirilen resmi Zanaat ve Halk Sanatları Yıllık Toplantısında da şehrimizi ve ülkemizi temsil ederek gündeme ilişkin değerlendirmeler yaptı ve önümüzdeki dönemde gerçekleştirilecek ortak proje konularına ilişkin katkıda bulundu. Organizasyonun 4. ve son gününde düzenlenen Uluslararası Yaratıcılık Forumu’na katılım sağlayan Kütahya heyetinden Ağ Kütahya Koordinatörleri İskender Cem Leblebici ve Hacer Eriş, diğer alanlarla işbirliği potansiyellerini ortaya koyan sunumlar gerçekleştirdi. Son günün akşamında gerçekleştirilen veda yemeğinde bir kez daha katılımcılara hitap eden Belediye Başkanı Kamil Saraçoğlu, gerçekleştirilen organizasyon için başta Icheon olmak üzere tüm üye şehirlere katkılarından dolayı teşekkür etti ve Kütahya’nın bundan sonra UNESCO Yaratıcı Şehirler Ağı ve diğer uluslararası platformlarda etkin ve yönlendirici rol üstlenme istek ve arzusunu paylaştı.

Başkan Saraçoğlu son olarak, tüm üye şehirleri Kütahya’ya davet etti ve ağdaki şehirlere yönelik kardeş şehir girişimlerinin başlatıldığı müjdesini paylaştı. Klasik müzik dinletisiyle son bulan organizasyon kapsamında, Kütahya heyeti Amerika Birleşik Devletleri, Bulgaristan, Demokratik Kongo Cumhuriyeti, Japonya ve Güney Kore’den şehirlerle birebir görüşme yapma şansı da buldu.

Ülke dönüşünde açıklamalarda bulunan Belediye Başkanı Kamil Saraçoğlu, Kütahya’nın UNESCO Yaratıcı Şehirler Ağı’na kabulü sonrasında artık Birleşmiş Milletler nezdinde de tanınırlığa ve prestije kavuştuğunu ifade ederek, gerçekleştirilen organizasyonun şehrimiz adına büyük bir dönüm noktası olduğunu belirtti

3 - 5 yıl sonranın değil, 50 yıl sonranın Kütahya’sını bugünden inşa edeceklerini söyleyen Başkan Saraçoğlu; “İlk defa Birleşmiş Milletler ölçeğindeki bir organizasyonda Kütahya’mız doğrudan temsil ediliyor. Bunun da ötesinde, UNESCO tarafından kabul edilen ilk ve tek Zanaat ve Halk Sanatları Şehri olmamız sebebiyle Kütahya heyeti olarak orada dolaylı olarak ülkemizi de temsil ettik ki, bu bize ve Kütahya halkına çok büyük bir onur ve gurur kaynağı oldu. Kütahya’mızı dünyanın 14 farklı ülkesinden gelen şehirlere anlatma, onlarla beraber değerlendirme yapma fırsatı bulduk. Bundan sonra Kütahya’nın Birleşmiş Milletler Eğitim, Bilim ve Kültür Örgütü nezdinde de aktif bir şehir olacağını, çalışmaları yönlendirecek pozisyona geleceğini orada da tüm şehirlere ifade ettik. Üyelik sürecinde yanımızda olan Valimize, Vekillerimize, Rektörümüze, Ticaret ve Sanayi Odamıza, Çiniciler Odamıza, yöneticilerimize, sivil toplumumuza, sanatçılarımıza ve halkımıza tekrardan teşekkür ediyorum. Bugün Kütahya’mıza ve ülkemize yaşattığımız bu gurur da onlarında da çok büyük emekleri, destekleri var. Tabi bu daha başlangıç. İnşallah Kütahya’mızı uluslararası ölçekte bilinen, tanınan, önemli roller üstlenen bir marka şehir haline getireceğiz. Bunu yaparken de planlı ve programlı şekilde hareket edeceğiz. Kütahya’nın acil ihtiyaç duyduğu önemli projelerimizi bir bir tamamladık, tamamlıyoruz. Kütahya’da bundan sonra artık proje devri kapandı, plan ve program devri başladı. Artık kısa süreli projelerle değil, onlarca proje içerecek büyük çaplı Kalkınma Programları ile Kütahya’yı kalkındıracak, 3 - 5 yıl sonranın değil, 50 yıl sonranın Kütahya’sını bugünden inşa edeceğiz. Kütahya’nın artık dünyaca bilinen bir marka şehir olması da, bunun ilk adımı olacak inşallah” şeklinde konuştu.

Toplamda 14 farklı ülkeden 17 şehrin Belediye Başkanları ve delegelerinin katılım gösterdiği organizasyonda, Belediye Başkanı Kamil Saraçoğlu’na Kütahya UNESCO Yaratıcı Şehirler Ağı koordinatörleri Zafer Kalkınma Ajansı Proje Geliştirme ve Uygulama Birim Başkanı İskender Cem Leblebici ve Uzman Hacer Eriş eşlik etti.(EFE)