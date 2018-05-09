Başkan Kamil Saraçoğlu: Artık dünyada söz sahibi olan bir ülkeyiz

Saraçoğlu, Münster Başkonsolosluğu Din Hizmetleri Ataşeliği tarafından düzenlenen ’Erdemli Gençlik Eğitim Semineri’ kapsamında Almanya’dan Kütahya’ya gelen 40 öğrenci ile 5 görevli hoca’ya kabul etti.

Ziyarette konuşan Başkan Saraçoğlu, "Öncelikle 7 bin yıllık tarihi geçmişi ile birçok medeniyete ev sahipliği yapmış, kuruluşun ve kurtuluşun şehri Kütahya’mıza hoş geldiniz. Şehrimiz termal aynı zamanda turizm, çini gibi sanat dalları ile de öne çıkmış şehirlerden bir tanesidir. Hem Selçuklu döneminde, Selçuklu dönemi bittikten sonrada Germiyan Beyliğinin Başkentliği yapmış. Sinop’tan İzmir’e kadar uzanan bölge şuanda bulunduğunuz şehirden tam 130 yıl boyunca yönetilmiştir. Germiyanoğlu beyliği ikinci Yakup’ un kız kardeşi Yıldırım Beyazıt’la evleniyor akraba olunuyor ve çeyiz olarak Kütahya ve bölgesi Osmanlı Devletine veriliyor. O günden bugüne kadarda Osmanlı Devletinin bir ili olarak yerini almış oluyor. Böyle bir konumdan dolayı da Yıldırım Beyazıt ve ondan sonraki dönemde 400 yıl boyunca Anadolu Beylerbeyliği’nin başkentliğini yapıyor ve Anadolu buradan yönetiliyor. Çalışmalarımız ve girişimlerimiz doğrultusunda 31 Ekim 2017 tarihinde Kütahya dünyadaki yerini alarak UNESCO Yaratıcı Şehirler Ağına Zanaat ve Halk Sanatları dalına girdi. Dünyada 37 şehirden bir tanesi Kütahya oldu. Böyle bir şehirde bulunuyorsunuz. Şehrimizde termal çok önemli, Türkiye’deki termal suyun yüzde 10’nu Kütahya’da, dünyadaki bor madeninin yüzde 70 Türkiye’de ve Türkiye’deki bor madeninin yüzde 70 Kütahya topraklarından çıkmakta ve işlenmektedir. yüzde 56’sı Ormanla kaplı bir şehirde bulunuyorsunuz. Bizler tüm mazlum milletlere yardım eden bir milletin evlatlarıyız. Özellikle Avrupa’da yetişen gençlerimize çok büyük işler düştüğünü düşünüyorum. Bizi maalesef çok farklı anlatıyorlar, farklı tanıtıyorlar bunun doğru olmadığını sizlerin ifade etmesi lazım. Son yıllarda ülkemizde müthiş değişiklikler ve gelişmeler var. Dünyada söz sahibi olan ülkelerden bir tanesiyiz" diye konuştu.

Sohbet ortamında gerçekleşen ziyarette Belediye Başkanı Kamil Saraçoğlu, öğrencilerle tek tek tanışarak Kütahya’ya dair sorularını yanıtladı. (EFE)