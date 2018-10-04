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Başkan Kamil Saraçoğlu: Asla başarılı olamayacaklar

Kütahya Belediye Başkanı Kamil Saraçoğlu, Batman’ın Gercüş ilçesinde 7 askerimizin şehit olduğunu, 2 askerimizin de yaralandığı bombalı saldırıyı kınadı.

Kütahya Belediye Başkanı Kamil Saraçoğlu, Batman'ın Gercüş ilçesinde 7 askerimizin şehit olduğunu, 2 askerimizin de yaralandığı bombalı saldırıyı kınadı.


Saldırının, Türkiye'nin birlik ve beraberliğine karşı yapıldığını kaydeden Başkan Saraçoğlu, "Batman'da meydana gelen terör olayında şehit olan askerlerimize Allah'tan rahmet diliyorum. Teröre ve destekçilerine lanet olsun. Bu saldırı, ülkemizin huzuruna, birliğine ve kardeşliğine karşı yapılmıştır. Ama şunu unutmasınlar ki; asla başarılı olamayacaklar. Allah, terörü ve destekçilerine Kahhar adıyla kahreylesin. Milletimizin başı sağ olsun" ifadelerini kullandı. (EFE)

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