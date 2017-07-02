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02 Temmuz 2017 23:35

Başkan Kamil Saraçoğlu: Balkan coğrafyasıyla gönül bağımız asla kopmayacak

Kütahya Belediye Başkanı Kamil Saraçoğlu, Balkan coğrafyasıyla gönül bağının hiçbir zaman kopmadığını ve kopmayacağını belirtti.

Başkan Kamil Saraçoğlu: Balkan coğrafyasıyla gönül bağımız asla kopmayacak

02 Temmuz 2017 23:35


Çayca Köyü Bosna Kültür Yardımlaşma ve Dayanışma Derneği tarafından düzenlenen 7. Geleneksel Pita ( Börek) Şenliğinde konuşan Başkan Saraçoğlu, "Balkan coğrafyası denilince insanın yüreği burkuluyor. Keşke oralarda kalsaydık, keşke oralara sahip çıkabilseydik ve göçler yaşanmasaydı, oralar da bizim toprağımız olsaydı. Gönüllerimiz, bütün sevgilerimiz o topraklarda. Balkanlar’a gittiğimizde o coğrafyada sanki kendi ülkemize, kendi şehrimize gitmiş gibi bir his uyanıyor bizlerde. Oradaki ecdadın yapmış olduğu camiler, medreseler, köprüler, okullar sanki Anadolu şehrinde dolaşıyormuş hissi veriyor. Bu yüzden o gönül bağımız hiçbir zaman kopmadı. Çok acılar çektik. Aynı acıların bir daha çekilmemesini temenni ediyorum. Sadece bu coğrafyada değil, tüm Ortadoğu coğrafyasında, İslam coğrafyasında Türkiye’ye karşı beslenen ümidi yitirmemiz gerekiyor, o tutuşan alevin, umudun büyüyerek gelişmesini diliyorum. O meşalelerden biri de Kütahya’da, Çayca’da onu da biliyorum” ifadelerini kullandı.(EFE)




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