Çayca Köyü Bosna Kültür Yardımlaşma ve Dayanışma Derneği tarafından düzenlenen 7. Geleneksel Pita ( Börek) Şenliğinde konuşan Başkan Saraçoğlu, "Balkan coğrafyası denilince insanın yüreği burkuluyor. Keşke oralarda kalsaydık, keşke oralara sahip çıkabilseydik ve göçler yaşanmasaydı, oralar da bizim toprağımız olsaydı. Gönüllerimiz, bütün sevgilerimiz o topraklarda. Balkanlar’a gittiğimizde o coğrafyada sanki kendi ülkemize, kendi şehrimize gitmiş gibi bir his uyanıyor bizlerde. Oradaki ecdadın yapmış olduğu camiler, medreseler, köprüler, okullar sanki Anadolu şehrinde dolaşıyormuş hissi veriyor. Bu yüzden o gönül bağımız hiçbir zaman kopmadı. Çok acılar çektik. Aynı acıların bir daha çekilmemesini temenni ediyorum. Sadece bu coğrafyada değil, tüm Ortadoğu coğrafyasında, İslam coğrafyasında Türkiye’ye karşı beslenen ümidi yitirmemiz gerekiyor, o tutuşan alevin, umudun büyüyerek gelişmesini diliyorum. O meşalelerden biri de Kütahya’da, Çayca’da onu da biliyorum” ifadelerini kullandı.(EFE)