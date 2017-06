Başkan Kamil Saraçoğlu, ’Basınla sahur’da buluştu

Saraçoğlu, Çamlıca Sosyal Tesisleri’ndeki sahur programında, belediyenin faaliyetleriyle ilgili bilgiler sundu, soruları cevaplandırdı.

Yapılan yatırım ve çalışmaları değerlendiren Başkan Saraçoğlu,"Söz verdiğimiz her çalışmayı ve daha fazlasını Kütahya’mıza kazandırma, daha mutlu insanların yaşadığı bir Kütahya hayalini gerçekleştirmek için gece gündüz çalışıyoruz" dedi.

Ramazan ayını dolu dolu geçirerek Kütahya’nın her yerindeki vatandaşlarla düzenlenen iftar ve sahur programları ile bir araya gelmeye çalıştıklarını belirten Saraçoğlu, "Kütahya Belediyesi olarak günde 3 veya 4 mahallemizde iftar programı düzenliyoruz. Aynı zamanda Cuma pazarı veya merkez pazaryerimizde yaklaşık 2 bin kişiye iftar veriyoruz. Toplamda baktığımız zaman günlük yaklaşık 4 bin kişiye iftar veriyoruz. Biz bunu, fakiriyle zenginiyle bütün hemşerilerimizi bir araya getirmek için yapıyoruz. Yaptığımız mahalle iftarları ile vatandaşlarımızdan çok güzel olumlu tepkiler alıyoruz. İnsanlar, düzenlediğimiz iftarlarda bir araya gelmenin sevincini yaşadıklarını bize ifade ediyor ve bize teşekkür ediyorlar. Bizler düzenlediğimiz iftar programlarının tamamına kısa süreli olsa da katılmaya özen gösteriyoruz. Belediye Başkanı olarak bu ramazanda sahura kadar uyumadık, sahurda da hemşerilerimizle bir araya gelmek için değerlendiriyoruz” dile konuştu.

"Eleştirilere çözüm üretmeye çalışıyoruz"

Belediye Başkanı olarak 3’üncü hizmet yılını doldurduklarını ve son 2 yıla girildiğini hatırlatan Başkan Saraçoğlu, hayata geçirilen projeler ile yapılması planlanan çalışmalar hakkında bilgiler verdi. Belediye Başkanı Kamil Saraçoğlu, “Belediye başkanı olarak göreve geldiğimizde halkımıza söz verdiğimiz projelerin büyük kısmını gerçekleştirmenin mutluluğunu yaşıyoruz. Bunun yanında da vatandaşlarımız şehir ile ilgili yaşanılan birçok problemle ilgili bize gelip şikayetini veya temennisini dile getirebiliyor. Bu durum zaman zaman bizi üzüyor ama bir belediye başkanı olarak Kütahya’nın sorunlarını çözeceğimizi söylediğimiz ve belediye başkanı olarak bu konularda kendimizi sorumlu tuttuğumuz için gelen her türlü şikayet veya eleştirilere çözüm üretmeye çalışıyoruz. Mesela Kütahya’mız için Fatih Sultan Mehmet Bulvarında 5 kilometre gidiş, 5 kilometre geliş olmak üzere bir bisiklet yolu çalışmamız var. Bunun için uzun uğraşlar verdik, 3 veya 4 ayda ancak kuruldan geçirdik. Orada şu an kaldırımlar 2 yıldır kazılmış vaziyette. Elektrik hatlarının yer altına alınması söz konusuydu. Biz hemen geçen sene girip o kaldırımları yapmış olsaydık şimdi yeniden o yol kazınarak elektrik çalışması yapılacaktı. Bilindiği gibi TEDAŞ’a devlet tarafından el konulması, yeni bir şirketin işi alması süreci biraz uzattı. En son aldığımız bilgilere göre müteahhit işi bir aya kadar tamamlayacak. Böyle olunca bunun şikayetleri, faturası da haliyle bize geliyor. Elektrik işi tamamlandığı anda biz de orada o yolumuzu bitirerek Kütahya’ya ilk defa bir bisiklet yolu kazandırmış olacağız" dedi.

"Tüm kurumlara yardımcı olmak bizim görevimiz"

Son dönemlerde kamuoyunu çokça meşgul eden gündem konularından olan Eskisehir yolu ve sanayi sitesi içerisindeki Devlet Demiryollarının yapmış olduğu alt geçitler konusunda da açıklamalarda bulunan Başkan Saraçoğlu,"Son günlerde gerek dışarıda gerekse sosyal medyada belediye olarak eleştirildiğimiz konulardan olan alt geçit meselesinde her ne kadar muhatap Devlet Demiryolları olsa da şikayetler, bizlerin Kütahya’ya yapılan her çalışmayı, ilimize bir kazanım olduğunu düşünerek sahiplenmemizden dolayı bize geliyor. Vatandaşlarımız, ‘Başkan sen alt geçit çalışmalarını sahiplenmiştin, şimdi topu demiryollarına mı atıyorsun?’ şeklinde eleştiriler alıyoruz. Asla böyle bir şey söz konusu değil. Biz şehrimize hangi kurum ne yaparsa, ne kazandırırsa kazandırsın belediye olarak onlara yardımcı olmak, altyapısını oluşturmak anlamında sonuna kadar destek vermeye gayret gösteririz. Demiryollarıyla ilgili biz Kütahya’da 4 tane alt geçidi bir tane de üst geçidin çalışmasını başlattık. Bununla ilgili kamulaştırılması işini belediye olarak gönüllü yüklendik. Şehrimizi kesintiye uğratan demiryollarının kesintisiz bir şekilde çalışması için bunu yapıyoruz. Belki ‘şu an buna ihtiyaç yoktu’ denilebilir ancak biz bugüne değil birkaç yıl sonrası için çalışma yapıyoruz. İleride vatandaşlarımız diyecekti ki ‘Buraya neden alt geçit yapılmıyor? Biz şehrin geleceğini inşa etmeye gayret gösteriyoruz. Söz konusu yerlere üst geçit yapılması da düşünülebilirdi ancak bilindiği gibi üst geçitler 3 veya 4 katlı bina gibi şehrin girişini ve siluetini kapatacak vaziyette olacaktı. Biz böyle bir görüntü oluşmasın, şehrimize giriş daha güzel olsun diye bu çalışmayı yapıyoruz. Çalışmalardaki gecikmeler de zeminlerin sıkıntılı olmasından kaynaklandı. Fora kazıklarından belki 10 kazık çakılacak diye hesaplanırken 30 veya 40 kazık çakıldı ve ihalenin finansmanı zeminde harcanmış oldu. Harcama bitince yeni bir ikmal ihalesine çıkılması gerekti. Biz de ihale sürecini, yani 3-4 ay beklemeden milletvekillerimizle Ankara’da görüşmeler yaptık ve firma ile pazarlık usulü görüşmek için devlet demiryolları firma ile görüşecek ve bunun kararının alınmasının ardından çalışmalar hızla devam edecek. Tahminen çalışma Eylül veya Ekim ayı gibi tamamlanacak ve biz de alt geçidin açılışını yapmış olacağız. Bunun yanında vatandaşımızdan gelen talep doğrultusunda Eskisehir yolunu ve sanayi yolunu bayram süresince tek şerit halinde bir servis yolunu halkımızın kullanımına açacağız” diye konuştu.

Belediye olarak, halka söz verilen projelerin büyük bir kısmını bu yıl sonu itibariyle tamamlayacaklarını, 2018’de de kalan projeleri tamamlamayı hedeflediklerini kaydeden Saraçoğlu, söz verdikleri projelerin yanı sıra söz verilmeyen ve şehrin ihtiyacı olan çalışmaları da yaparak Kütahya’yı daha yaşanılabilir, insanları daha mutlu bir şehir haline getirme gayreti içerisinde olduklarını belirtti. (EFE)