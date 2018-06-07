Başkan Kamil Saraçoğlu ’Basınla sahur’da buluştu

Saraçoğlu, Belediye Sosyal Tesisleri’ndeki sahur programında, belediyenin faaliyetleriyle ilgili bilgiler sundu, soruları cevaplandırdı.

Saraçoğlu, "Basın mensuplarıyla bir klasik haline gelen iftar programlarında buluşmak yerine, daha uzun süren ve anlamlı olacağına da inandığımız sahur programında bir araya gelmeyi uygun gördük" dedi.

Başkan Saraçoğlu, millet bançesi projesiyle ilgili bilgiler verdi. Saraçoğlu, "Kütahyalı vatandaşlarımızın dile getirdiği, siyasilerden, belediyelerden istediği stadyumun olduğu alanla ilgili, buranın park yapılması, Kütahya’nın nefes alması noktasında hep taleplerle karşı karşıya geldik. Zaman zaman bununla ilgili komşu illerden çalışmaları Kütahya’ya örnek gösterildi. Özellikle Kütahyaspor ya da spor taraftarları stadyumun yenilenmesi, kaldırılması ve yeni statların yapılması konusunda talepler vardı. Komşu illerdeki bazıları da şehir içinde kalan stadyumları şehir dışına aldılar fakat mevcut stadyumlarının yerinin rant elde etmesinden dolayı da beton yığını haline getirdiler. Oralara iş merkezi kurdular. Bu da o şehre belki en büyük zararı verdiğini düşünüyoruz. Kütahya halkı da hem stadyum yapılsın ama alanda yeşil alan olarak kalması talebiydi. Bununla ilgili Cumhurbaşkanımız Recep Tayyip Erdoğan’ın seçim beyannamesinde tüm Türkiye’ye seslenişi vardı. Bu sesleniş, mevcut stadyumların yeri değişirken, yeni stadyumlar yapılırken o alanların millet bahçesi olarak değerlendirilmesi konusunda talimatları vardı.Cumhurbaşkanımızın bu söyleminden sonra ekip arkadaşlarımızla beraber Başkan yardımcılarımız ve ilgili imar müdürlükleriyle bir araya geldik. Stadyumun tribünleri şu anda yıkılıyor. Yeni bir stadyum yapılma kararı da alındı. İnşallah sonbaharda yeni stadyumun ihalesi yapılacak. 15 bin kişilik kapalı bir stadyum, Toki bölgesine 580 bin metrekare bir alan spor bakanlığına devredilmişti orada inşallah onun inşaatına başlanacak.Biz millet bahçesini sadece stadyumun olduğu alana değil biraz daha genişletelim, Kütahya daha büyüğüne, daha güzeline layık anlayışı çerçevesinde ilerliyoruz. Biz bu alanı genişlettik. Kapalı spor salonu bunun içinde. Şu anda idari mahkemesi olarak kullanılan alan ve derneklerin kullandığı alanlar var bunları da biz içine aldık, yan sahaları aldık, kapalı yüzme havuzu zaten yıkıldı, Kılıçarslan Lisemiz var, Devlet Su işleri onu da içine alarak yandaki sahayla beraber tüm bu alanların tamamı toplamda 75 bin metrekare bir alanı Millet bahçesi, park, seyir kulesi olarak komisyona getirdik. Komisyonumuz da bunu uygun görerek meclis gündemimize getirdi ve önceki gün yapılan meclis toplantısında da AK Parti ve MHP meclis üyelerimizin ortak kararıyla beraber oy birliğiyle bu alanın tamamı millet bahçesi olarak meclisten geçirdik" diye konuştu.

Sahur programına; Belediye Başkanı Kamil Saraçoğlu, Belediye Başkan Yardımcıları Galip Gültekin, Murat Arık, Fatih Gölgeli, Ali İhsan Ertaş ve çok sayıda sasın mensubu katıldı. (EFE)