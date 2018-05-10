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10 Mayıs 2018 12:53

Başkan Kamil Saraçoğlu, ’Çölyak farkındalık yürüyüşü’ne katıldı

Belediye Başkanı Kamil Saraçoğlu, Dünya Çölyak Günü sebebiyle Kütahya Çölyak ve Yaşam Derneği’nin düzenlemiş olduğu farkındalık yürüyüşüne katıldı.

Başkan Kamil Saraçoğlu, ’Çölyak farkındalık yürüyüşü’ne katıldı

10 Mayıs 2018 12:53


Hastalığın önemine değinen Belediye Başkanı Kamil Saraçoğlu, "Toplumun büyük bir kesimi Çölyak’ın nasıl bir hastalık olduğunu maalesef bilmiyor. Çölyak hastalığı büyük küçük herkes de rastlanabilecek bir hastalık, bizim evlerimizde temel gıda olarak gördüğümüz gıdaların çoğunu bu hastalığa yakalanan kişilerin yiyemediğini, yediklerinde vücutlarına rahatsızlık verdiğini biliyoruz. Bu noktada toplumun bilinçlendirilmesi gerekiyor. Bizlerde yerel yöneticiler olarak onların her zaman yanındayız, onların istek ve taleplerini yerine getirme gayreti içerisindeyiz. Bununla ilgili tabi hem dernek başkanımız hem de yönetim kurulu üyeleri ile zaman zaman bir araya geliyoruz. Neler yapılabilir bunun üzerinde duruyoruz. Bugünde toplumun tüm kesimlerine farkındalık yaratabilmek adına burada bulunmaktayız. Çölyak hastalığından müzdarip olan tüm vatandaşlarımıza geçmiş olsun dileklerimi iletmek istiyorum. Biz Kütahya Belediyesi olarak onların yanında olmaya devam edeceğiz. Bu vesileyle farkındalık oluşturmak adına düzenlenen bu etkinliğe katılan tüm hemşehrilerime teşekkür ediyorum" şeklinde konuştu.


Çölyak hastalığı farkındalık yürüyüşüne; Belediye Başkanı Kamil Saraçoğlu, Kütahya Çölyak ve Yaşam Derneği Başkanı Nuray Kolcu Sayıner ile dernek üyeleri, bazı daire müdürleri ve çok sayıda vatandaş katıldı. (EFE)




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