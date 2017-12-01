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01 Aralık 2017 11:13

Başkan Kamil Saraçoğlu, Cumhuriyet Ortaokulu’nu ziyaret etti

Kütahya Belediye Başkanı Kamil Saraçoğlu, Cumhuriyet Ortaokulu’nda öğrenci ve öğretmenlerle bir araya geldi.

Başkan Kamil Saraçoğlu, Cumhuriyet Ortaokulu’nu ziyaret etti

01 Aralık 2017 11:13


Başkan Saraçoğlu, öğrencilere eğitimin önemini anlatarak, dil öğrenin tavsiyesinde bulundu. Renkli görüntülerin yaşandığı ziyarette çocuklar, hem başkan Saraçoğlu’na isteklerini ilettiler, hem de kendisiyle sohbet etmenin heyecanını yaşadılar.


Başkan Saraçoğlu, çocuklarla bol bol fotoğraf çektirirken daha sonra okul yönetimi ve öğretmenlerle görüştü.


Öğretmenlerden öğrenciler ile ilgili bilgiler alan Başkan Saraçoğlu, “Öğrenciler bizim geleceğimiz. Bizler onları nasıl yetiştirir ve geleceğe hazırlarsak o şekilde yetişecekler. Burada en büyük görev ve sorumluluk sizlerin omuzlarında. Bu konuda bizler de şehrin yöneticileri olarak üzerimize düşeni yapmaya her zaman hazırız” dedi. (EFE)




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