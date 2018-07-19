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19 Temmuz 2018 11:58

Başkan Kamil Saraçoğlu: Daha modern ve daha güzel bir Kütahya için çalışıyoruz

Kütahya Belediye Başkanı Kamil Saraçoğlu, Alipaşa Mahallesi esnafları ile kahvaltıda buluştu.

Başkan Kamil Saraçoğlu: Daha modern ve daha güzel bir Kütahya için çalışıyoruz

19 Temmuz 2018 11:58


Kütahya Belediyesi’nin düzenlediği kahvaltı programında Alipaşa mahallesi esnafları ile bir araya gelen Belediye Başkanı Kamil Saraçoğlu, daha modern ve daha güzel bir Kütahya için çalıştıklarını kaydetti.


Kütahya Belediyesi’nin geleneksel hale getirdiği kahvaltı programında Alipaşa Mahallesi esnafları ile bir araya gelerek onların talep ve temennilerini dinleyen Saraçoğlu, "Kütahya’mızın gelişimi için tüm dinamikleri harekete geçirerek en sağlıklı çözümleri üretmeye çalışıyoruz. Bu amaçla esnaflarımız ve vatandaşlarımızla bir araya geldiğimiz sabah kahvaltımızda şehrimiz için istişarelerde bulunuyoruz. Tüm hizmetleri hemşehrilerimizin beklentilerini değerlendirerek yönlendiriyoruz. Kütahya Belediyesi olarak her zaman çözüm odaklı olarak çalışıyoruz ve hizmet olarak hem Kütahya’mızı hem de esnafı kalkındırmak için gayret gösteriyoruz" diye konuştu.


Programa Belediye Başkan Yardımcıları Murat Arık, Fatih Gölgeli, Ali İhsan Ertaş ve mahalle esnafları katıldı. (EFE)




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