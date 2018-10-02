Başkan Kamil Saraçoğlu: "Dünyanın kabul ettiği bir il olacağız"

UNESCO Yaratıcı Şehirler Ağı sürecinde Kütahya'nın tüm paydaşlarıyla birlikte emin adımlarla ilerlediğine dikkat çeken Kütahya Belediye Başkanı Kamil Saraçoğlu, “Kütahya'nın sanat ve kültür şehir olduğunu tüm dünyanın kabul ettiği bir il haline geleceğiz. Ben bundan çok umutluyum, ümitliyim. Emin adımlarla ilerliyoruz" dedi.

Çini ve El Sanatları Festivali'nin açılış töreninde konuşan Başkan Saraçoğlu, "Hedeflediğimiz noktaya çok rahat gelebilecek imkana, alt yapıya sahibiz. İnşallah bu festivalle ilimizde, Türkiye'de ve dünyada ses getirecek bir sonuç alınmasını istiyorum. Kütahya'nın artık sadece Türkiye'de değil dünyada sayılı şehirlerden bir tanesi olduğunu söylemek istiyorum. Sanat aynı zamanda Kütahya'yı, insanları dinlendiren, huzur veren, bulunduğu ortamda sadece kendine değil tüm topluma huzur evren bir yapıya sahip. Kütahya'nın bu manada güvenilir ya da yaşanabilir şehirler içinde ilk 10'un içinde yer almasında el sanatlarının çok büyük bir faydası olduğunu düşünüyorum. Kütahya, zanaat ve halk sanatları dalında Türkiye'de tek şehir. Biz Belediye olarak ZEKA ile beraber, Sayın Valimizin destekleriyle UNESCO'nun yapmış olduğu tüm toplantılara katılmaya, Kütahya'yı temsil etmeye, eserlerini göstermeye gayret gösteriyoruz. Dünyanın değişik ülkelerinden değişik şehirlerin, Kütahya'yı onur konuğu olarak davet ettiğini söylemek istiyorum. 2019'da Kütahya sanatçılarıyla beraber Meksika'ya onur konuğu olarak gidecek. Azerbaycan'dan, Suudi Arabistan'dan, Amerika'dan, İtalya'dan, Meksika'dan, Bulgaristan'dan davetler aldığımızın unutulmamasını söylemek istiyorum. Festivalin ilimize, ülkemize hayırlar getirmesini diliyorum” ifadelerini kullandı. (EFE)