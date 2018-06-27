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27 Haziran 2018 11:48

Başkan Kamil Saraçoğlu, Güneydoğu Gazisi İbrahim Kızmaz’ı evinde ziyaret etti

Kütahya Belediye Başkanı Kamil Saraçoğlu, Siirt’in Şirvan ilçesinde meydana gelen patlama sonucu yaralanarak gazi olan Jandarma Uzman Çavuş İbrahim Kızmaz’ı evinde ziyaret etti.

Başkan Kamil Saraçoğlu, Güneydoğu Gazisi İbrahim Kızmaz’ı evinde ziyaret etti

27 Haziran 2018 11:48


Mehmet Akif Ersoy mahallesinde bulunan evinde Güneydoğu gazisi J. Uz. Çvş. İbrahim Kızmaz ve ailesini ziyaret eden Saraçoğlu, Kütahya Belediyesi olarak her zaman yanlarında olduklarını belirtti.


Başkan Saraçoğlu, "Askerlerimiz canı pahasına vatanımızın birliği ve bütünlüğünü korumak adına savaşarak şehit ve gazi olmaktadır. Bugünkü birlik ve beraberliğimizin, millet olma bilincimizin temellerini şehitlerimizle birlikte atan gazilerimiz, birliğimizi koruma kararlılığı, barış ve kardeşlik içerisinde bir yaşam sürme gayretimiz karşısında şüphesiz gururların en büyüğünü yaşamaktadır. Devletimiz ve bizler her zaman şehit ailelerimizin ve gazilerimizin yanındayız. Kütahya Belediyesi olarak kapımız gazilerimize ve şehit yakınlarımıza sonuna kadar açıktır. Allah tüm şehit ve gazilerimizden razı olsun" ifadelerini kullandı. ’EFE)




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