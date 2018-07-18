Başkan Kamil Saraçoğlu, hafizeleri ziyaret etti

Diyanet İşleri Başkanlığı ve Kütahya İl Müftülüğü himayesinde faaliyet gösteren Kütahya Hesna Köksal Hayme Hatun Kız Kur’an Kursu’nu ziyaret ederek hafızlık eğitimi alan yaklaşık 80 öğrenci ile buluşan Saraçoğlu, kurs yöneticileri ve öğrenciler tarafından karşılandı.

Hesna Köksal Hayme Hatun Kız Kur’an Kursu’nda eğitimlerin verildiği sınıfları gezerek, öğrencilerle sohbet eden Başkan Saraçoğlu, "İnşallah kısa zaman da hafız olup, öğrendiklerinizle yaşamanızı ve hayatınızda uygulamanızı temenni ediyorum. Sizlerde bu bilgileri çocuklarınıza aktararak, maneviyatı güçlü bir toplum oluşmasında önemli bir rol oynayacaksınız. Dini eğitim veren bu kurumlarımıza destek vermeye devam edeceğiz. Bugünde yaptığımız ziyaretlerde kurslarımızın ihtiyaçları anlamında taleplerini aldık. İnşallah kısa zaman içinde hayata geçireceğiz. Rabim başarılarınızı daim etsin" dedi.

Ziyarette Kütahya İl Müftüsü Hüseyin Hazırlar ve İl Müftü Yardımcısı Mehmet Arslaner de hazır bulundu.