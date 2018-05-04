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04 Mayıs 2018 12:07

Başkan Kamil Saraçoğlu: Her vatandaşımızın görüşü bizim için önemli ve değerlidir

Kütahya Belediye Başkanı Kamil Saraçoğlu, Mithatpaşa Caddesi esnafları ile bir araya geldi.

Başkan Kamil Saraçoğlu: Her vatandaşımızın görüşü bizim için önemli ve değerlidir

04 Mayıs 2018 12:07


Hizmetlerin daha hızlı yapılabilmesi için gayret gösterdiklerini belirten Başkan Saraçoğlu, "Bir toplumun en önemli unsurlarının başında gelen meslek grubu, esnaftır. Bulundukları şehir ve ülke ekonomisine büyük katkı sağlarlar. Bu açıdan esnafın yeri hepimizin hayatında çok değerlidir. Kütahya Belediyesi olarak her kesimden ve her yaştan vatandaşımızın görüş ve önerilerine önem veriyoruz. Biz yerel yönetimler olarak, her zaman yaşadıkları şehirle bütünleşen ve kendilerinden önce başkalarını düşünen esnafımızın yanında olmaya çalışıyoruz. Sorunlarının çözümü konusunda da elimizden geldiğince kolaylık sağlamaya çalışıyoruz" dedi.


Başkan Saraçoğlu, talep ve önerilerini dinleyerek en hızlı şekilde çözüme ulaştırmaya gayret edeceklerini ifade etti. (EFE)




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