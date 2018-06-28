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28 Haziran 2018 11:06

Başkan Kamil Saraçoğlu: İlahiyat fakülteleri etkin kurumlar olmalı

Kütahya Belediye Başkanı Kamil Saraçoğlu, ilahiyatın yalnızca Türkiye’de değil tüm İslam coğrafyasında etkin olması gerektiğini söyledi.

Başkan Kamil Saraçoğlu: İlahiyat fakülteleri etkin kurumlar olmalı

28 Haziran 2018 11:06


İlahiyat alanının yetkili olmayan isimlerin elinde asıl kaynağı unutturduğundan da söz eden Başkan Saraçoğlu, “Türkiye’de ilahiyat, dinimiz çok önemli. Geçtiğimiz yıllarda bu alanı biz çok farkı isimlere bırakmışız, yetkili ve etkili olmayan kesimler bunu yetkili olanlardan almışlar çok farklı konumlara getirmişler. Herkes kendine bir yol çizmiş, gittiğimiz yol aynı diye söylüyorlar ama çok farklı noktalardan gidiyoruz. Asıl kaynağı unutmuşuz, sonraki kaynaklar en önemli kaynak haline gelmiş ve o kaynağın üzerinden başka bir söz söylemenin doğru olmadığı, en doğru kaynağın herkesin kendi kaynağı olduğu bizlere aşılanmış. Bunda eksiklik devletimizde, bu işi ciddi bir şekilde yapan kurumların biraz daha toplumdan geri kalmaları ve öne çıkmamalarından kaynaklanan bir durum. Son dönemlerde artık bunlar geride kaldı. Bu konuda İlahiyat Fakültesine giden, bu dalın bizim ülkemizden ya da bu camiada en önde olan bir kurum olması gerektiğini söylemek istiyorum. Her şeyiyle otoriter bir kurum olması lazım. Onlar görüş beyan ettiği zaman sıradan bir kişinin çıkıp da bu kurumun karşında farklı bir görüş koymaya cesaret bile edememeli. Sadece ülkemizi değil tüm İslam coğrafyasını ilgilendiren ve İslam coğrafyasında otorite olan bir kurumdan bir kaliteden bahsetmemiz gerektiğini ben özellikle söylemek istiyorum” şeklinde konuştu.(EFE)




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