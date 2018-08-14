Başkan Kamil Saraçoğlu: Kurban kesim yerleri belirlendi

Canlı Hayvan Pazarı’nın açılış töreninde konuşan Saraçoğlu, mahallelerdeki kurban kesim yerleriyle ilgili bilgiler verdi.

Başkan Saraçoğlu, "Vatandaşlarımızın rahat ve temiz bir şekilde kurban kesimlerini sağlamak için şehrimizin 10 noktasında suyu, gideri ve askıları olan, etrafları çevrili kesim yerlerimiz mevcuttur. Kurban kesimi için Zafertepe Mahallesi Pazar Yeri, Dumlupınar Mahallesi Pazar Yeri, Yenidoğan Mahallesi Pazar Yeri, Okmeydanı Mahallesi Pazar Yeri, Evliya Çelebi Mahallesi Pazar Yeri, Merkez Pazar Yeri, Ziraat Mahallesi Pazar Yeri, Ilıca Kaplıcaları, Canlı Hayvan Pazaryeri ve Yoncalı Kaplıcaları’nda hazır hale getirilmiştir" diye konuştu. (EFE)