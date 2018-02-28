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28 Şubat 2018 10:41

Başkan Kamil Saraçoğlu: Kütahya kendini küçük görmemeli

Belediye Başkanı Kamil Saraçoğlu, Kütahya’nın artık kendini küçümsemeyi bırakıp, adını duyurmak için herkesin elini taşın altına koyması gerektiğini dile getirdi.

Başkan Kamil Saraçoğlu: Kütahya kendini küçük görmemeli

28 Şubat 2018 10:41


KÜTAV’ın düzenlediği ödül töreni etkinliğinde konuşan Başkan Saraçoğlu, UNESCO tarafından ’Yaratıcı Şehir’ unvanına layık görüldüğünü anımsattı.


Kütahya’nın artık kendini küçümsemeyi bırakıp, adını duyurmak için herkesin elini taşın altına koyması gerektiğini ifade eden Saraçoğlu, “Kütahya gizli hazineleri olan kültür ve sanat şehri. Saklı kalmış bu değerlerin tüm Türkiye’ye tanıtılması noktasında çalışma gayreti içindeyiz. Bunların en önemli adımlarından bir tanesi ilimizin 2 yıllık zorlu bir sürecin ardından, ilk başvurusunda UNESCO Yaratıcı Şehriler Ağı’na kabul edilmesi. Böylelikle çini bir adım önde oldu; ama asıl bizim girdiğimiz dal “Zanaat ve Halk Sanatları.” Aklınıza el sanatıyla yapılan ne geliyorsa hepsi bu kapsamın içinde. Kütahya, UNESCO Yaratıcı Şehirler Ağı’na kabul edilen Türkiye’deki dört ilden biri oldu. Bunu dünya ölçeğinde düşündüğümüzde 180 ilin içindeyiz. 2 milyon şehir düşündüğümüz zaman hatrı sayılır bir noktada olduğumuzu unutmamalıyız. Bugüne dek hep kendimizi küçümsedik ve Kütahya’dan bir şey olmaz dedik. Artık kendimizi küçümsemeyi bir kenara bırakmalıyız. Bundan sonra ilimizi en iyi şekilde hem Türkiye’ye hem dünyaya pazarlamalıyız. UNESCO’nun bize yüklediği şartları hep birlikte yerine getirmeliyiz” ifadelerini kullandı. (EFE)




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