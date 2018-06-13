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13 Haziran 2018 01:27

Başkan Kamil Saraçoğlu: Kütahyaspor’a desteğimiz sürücek

Kütahyaspor Kulübü Başkanı Ahmet Tekdemir ve yönetim kurulu üyeleri, Belediye Başkanı Kamil Saraçoğlu’nu ziyaret ederek, ’Vefa sezonu’ ile ilgili fikir alış verişinde bulundu.

Başkan Kamil Saraçoğlu: Kütahyaspor’a desteğimiz sürücek

13 Haziran 2018 01:27


Nezaket ziyaretinden duyduğu memnuniyeti ifade eden Belediye Başkanı Kamil Saraçoğlu, her zaman Kütahyaspor’un yanında olduğunu belirterek, Tekdemir’e ve ekibine başarılar diledi. ’Vakit Kütahyaspor vaktidir’ diyerek, Kütahyaspor’a destek vermeye devam edeceklerini vurgulayan Saraçoğlu, “Kulübümüzün gelirlerini artıracak desteklerle Kütahyaspor’a hizmet etmeye devam edeceğiz” dedi.


Saraçoğlu’nun yakın ilgisine ve alakasına teşekkür eden Kulüp Başkanı Ahmet Tekdemir, “Belediye Başkanımız maddi ve manevi destekleriyle kulübümüzü ayakta tutarak; bizlere ışık olmakta, moral vermektedir. Bu takım Kütahya’nın takımıdır, herkesin bu takıma destek vermesi gerekir. Kütahyaspor Kütahya’nın markasıdır. Takımımızın başarıları Kütahya’nın başarısı olarak şehrimize olumlu bir hava katacaktır. Destekler sadece Belediye Başkanımızla sınırlı kalmadan, tüm şehrimizin el ve gönül birliğiyle oluşturacağı sinerjiyle hedeflerimize ulaşmak istiyoruz” ifadelerini kullandı. (EFE)




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