Başkan Kamil Saraçoğlu: Kütahyaspor’un yanında olmaya devam edeceğiz

Belediye Sosyal Tesisleri’nde basın mensuplarıyla bir araya gelerek açıklamalarda bulunan Belediye Başkanı Kamil Saraçoğlu, belediye olarak Kütahyasporun maddi ve manevi olarak yanında olmaya devam edeceklerini belirterek, “Kütahyaspor şehrimizin en önemli marka takımlarından bir tanesi. Biz yerel seçimlerden önce Kütahyasporumuzun hak ettiği yere ulaşması noktasında elimizden gelen tüm desteği vereceğimiz yönünde hemşerilerimiz ve tüm sporseverlere sözümüz vardı. Göreve geldiğimiz günden bugüne kadar Kütahyaspor’a desteğimizi hiçbir zaman eksik etmedik. Her zaman yanlarında olmaya gayret gösterdik” dedi.

Futbol takımlarının bireysel sporlar gibi değil, takım sporları olması sebebiyle zaman zaman yenilgilerle ve farklı durumlarla karşılaştıklarına vurgu yapan Saraçoğlu, “Bizim göreve geldiğimizin ikinci yılında 3. Lige çıkma başarısını göstermiştik. O dönemde hem yönetim hem idari kadro hem de futbolcuların 3. Ligde yaptığı mücadele sonucu 1 yıl orada kaldık. Ama hak etmediğimiz bir şekilde BAL Ligine düşme sonucuyla karşı karşıya kaldık. Kütahyaspor BAL Ligi takımları arasında bir üst lige çıkabilecek en iyi takımlardan birisiydi. Fakat şanssız bir şekilde bir üst lige çıkamadık ”diye konuştu.

“Tüm Kütahyalılar’ın sahip çıkması gerekiyor”

Saraçoğlu,“ Bildiğiniz üzere Kütahyaspor ile ilgili sosyal medya ve çeşitli mecralarda Kütahyaspor yönetimi, Belediyemiz ve siyasilerimiz sürekli suçlanmakta ama bu noktada hiç kimse elini taşını altına koymamakta. Kütahyaspor sürekli siyasilere mal edilmeye çalışılıyor. Lakin Kütahyaspor sadece siyasilerin ve iktidarın sahip çıkması gereken bir takım olmaması gerekir. Kütahyaspor’a iş adamlarımızın, esnaflarımızın, sporseverlerin ve tüm Kütahyalılar’ın sahip çıkması gerekiyor. Biz Kütahya Belediyesi olarak bugüne kadar yaklaşık 3 milyona yakın nakdi destekte bulunduk. Geçmiş dönemlere baktığımız zaman bu denli yardımların yapılmadığını görüyoruz. Yapmış olduğumuz yardımlardan pişman değiliz. Çünkü bizler bu yardımları gençlerimiz spor alışkanlığı kazansınlar ve kötü alışkanlıklardan uzak dursunlar diye yapıyoruz” ifadelerine yer verdi.

“Herkesin takıma katkı sunması gerekir”

Ticaret ve Sanayi Odası, 1. Organize Sanayi Bölgesinde (OSB) bulunan yaklaşık 85 firma bulunduğunu hatırlatan Başkan Saraçoğlu, “Eleştirenler aylık cüzi miktarda Kütahyaspor’a yardımda bulunsa ve bu sayı daha da arttırılsa takımımızın yaşadığı sıkıntıların büyük çoğunluğu ortadan kalkmış olur. Ama hiç kimse elini taşın altına koymuyor ve herkes birilerinden bekliyor. Başarılı olan şehirlerin takımlarına baktığımız zaman herkesin takımlarına sahip çıktığını görüyoruz. Anlaşma sağlanan tüm futbolcularımıza yönetimin vermiş olduğu sözlerinde arkasında olduğumuz beyan ettik. Belediyemiz ve sayın vekilimizin destekleriyle Kütahyasporun lisans sorunu çözülmüştür. Kamuoyunun bildiği üzere Zafertepe Mahallesinde Kütahya Belediyesi olarak Kütahyaspor’a 2 adet saha inşa etmiştik. Yine aynı bölgede Kütahyasporumuzun kullanımına sunulmak üzere Valiliğimiz ve Özel İdaremizin de destekleriyle futbolcularımızın konaklayabileceği, içerisinde 30 adet oda, toplantı salonu ve idari odaların bulunduğu bir tesisi Kütahyasporumuza kazandırıyoruz” diye konuştu.

Toplantıda konuşan AK Parti Kütahya Milletvekili İshak Gazel de, Kütahyaspor’da yaşanan ve yönetim krizine de sebep olan mali sıkıntıların bir an önce ortadan kaldırılması gerektiğini dile getirdi. (EFE)