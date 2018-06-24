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24 Haziran 2018 15:13

Başkan Kamil Saraçoğlu oyunu kullandı

Kütahya Belediye Başkanı Kamil Saraçoğlu, Cumhurbaşkanlığı ve 27.

Başkan Kamil Saraçoğlu oyunu kullandı

24 Haziran 2018 15:13

Dönem Milletvekili Genel Seçimi için oyunu Emine Arıoğul İlkokulu’nda kullandı.


Annesi Şükriye Saraçoğlu ve eşi Aysel Saraçoğlu ile birlikte Emine Arıoğul İlkokulunda Cumhurbaşkanlığı ve 27. Dönem Milletvekili Genel Seçimi sebebiyle 1249 No’lu sandıkta oyunu kullanan Belediye Başkanı Kamil Saraçoğlu, oy vermek için sırada bekleyen hemşehrileriyle tokalaşarak, sandık seçim görevlilerine kolaylıklar diledi.


Oy verme işleminin ardından açıklamalarda bulunan Belediye Başkanı Kamil Saraçoğlu, seçimlerin Kütahya ve Türkiye’ye hayırlı ve uğurlu olması temennisinde bulundu.


Başkan Saraçoğlu, "Cumhurbaşkanlığı ve 27. Dönem Milletvekili Genel Seçimlerinin ülkemizin önünü açmasını, milletimizin refah ve huzur getirmesini diliyorum. Ülkemizin geleceğine yön verecek olan önemli bir seçim. Bugün verilecek kararla inşallah gençliğimizin ve ülkemizin geleceğini oyluyoruz. Güzel bir netice çıkmasını, milletimize huzur getirmesini diliyorum" diye konuştu. (EFE)




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