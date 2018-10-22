Başkan Kamil Saraçoğlu Özbekistan'da

Kütahya Belediye Başkanı Kamil Saraçoğlu, Özbekistan'ın Buhara şehrinde düzenlenen 3. Uluslararası Sosyal Bilimler Kongresi'ne katıldı.

3. Uluslararası Sosyal Bilimler Kongresi'ne; Kongre Onur Kurulu Başkanı ve TBMM Başkan Vekili Prof. Dr. Mustafa Şentop, Bandırma 17 Eylül Üniversitesi Rektör Yardımcısı Prof. Dr. Suat Uğur, Özbekistan Taşkent Büyükelçisi Ahmet Başar Şen, Nobel Ödüllü Bilim İnsanı Prof. Dr. Aziz Sancar, Buhara Devlet Üniversitesi Rektörü Prof. Dr. Abdukabil Tulaganov, Uluslararası Balkan Üniversitesi Rektörü Prof. Dr. Mehmet Dursun Erdem, Balıkesir Valisi Ersin Yazıcı, AK Parti Kütahya Milletvekili İshak Gazel, Kütahya Belediye Başkanı Kamil Saraçoğlu, Balıkesir Milletvekili Yavuz Subaşı, Balıkesir Büyükşehir Belediye Başkanı Zekai Kafaoğlu ve Altıeylül Belediye Başkanı Hasan Avcı, Prof. Dr. Ümit Meriç, Kamu Başdenetçisi Şeref Malkoç ile çok sayıda milletvekili, vali ve belediye başkanından oluşan protokol heyeti ve Almanya, KKTC, Makedonya, Pakistan, Güney Kore, Kazakistan, Kırgızistan, Türkiye ve Özbekistan'dan 400 uluslararası akademisyen katıldı. (EFE)