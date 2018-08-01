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01 Ağustos 2018 14:36

Başkan Kamil Saraçoğlu: "Problemlerin çözümünü de halkımızla birlikte üretiyoruz"

Belediye Başkanı Kamil Saraçoğlu, 30 Ağustos Mahallesi sakinleriyle bir araya geldi.

Başkan Kamil Saraçoğlu:

01 Ağustos 2018 14:36


Saraçoğlu, 30 Ağustos Mahallesi 1. Ergün Çelebi ve Cem Sultan Sokak’ta yaşanan kanalizasyon hattı problemiyle ilgili mahalle sakinlerine bilgiler vererek, karşılıklı fikir alışverişinde bulundu.


Başkan Saraçoğlu, tek amaçlarının hemşehrileriyle ortak payda da birleşerek Kütahya’ya hizmet etmek olduğunu dile getirdi.


30 Ağustos Mahalle sakinleri ile 52 Evler Cami Derneği’nde bir araya gelerek karşılıklı istişareler bulunan Belediye Başkanı Kamil Saraçoğlu, "Kütahya Belediyesi olarak çalışmalarımızda siz hemşehrilerimizin talep ve önerilerini önemsiyoruz. Bu noktada vatandaşlarımız ile bir araya gelerek karşılıklı istişarelerde bulunup, şehrimizin sorunlarına birlikte çözüm üretiyoruz. Kütahyamızın mahalle ve sokaklarında hemşehrilerimiz ile beraber hizmet ediyor, şehrimizin daha yaşanılabilir bir şehir olmasını hedefliyoruz. Bu bağlamda çalışmalarımızı hızla sürdürüyoruz. Biz her zaman sizlerin yanındayız, yakınınızdayız. Tek derdimiz sizlerle ortak payda da birleşerek Kütahya’ya, Kütahyalılara hizmet etmek" dedi. (EFE)




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