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Başkan Kamil Saraçoğlu: "Silahlı saldırıyı nefretle kınıyorum"

Kütahya Belediye Başkanı Kamil Saraçoğlu, AK Parti Kütahya İl Başkanı Ali Çetinbaş’ın iş yerine yönelik saldırıyı nefretle kınadığını söyledi.

Kütahya Belediye Başkanı Kamil Saraçoğlu, AK Parti Kütahya İl Başkanı Ali Çetinbaş'ın iş yerine yönelik saldırıyı nefretle kınadığını söyledi.


İHA muhabirine konuşan Başkan Saraçoğlu, olayın zanlıların yakalandığını belirterek, saldırganlara gerekli cezanın derhal verilmesi gerektiğini ifade etti.


Saraçoğlu, "İl başkanın iş yerinin kurşunlanması tasvip edilecek bir şey değil. Olayı nefretle kınıyorum. Böyle bir olay Kütahya'da olmamıştı. Ne olduğunu bilmiyoruz. Failler yakalandı. Soruşturmalar neticesinde ne olduğu ortaya çıkacaktır. Böyle bir olayı kabul etmiyoruz. Kim yaptıysa hak ettiği cezayı almasını istiyoruz. Böyle bir olayın bir daha olmamasını diliyoruz. Ali Çetinbaş'a geçmiş olsun dileklerimi sunuyorum" ifadelerini kullandı. (EFE)

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