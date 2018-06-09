Başkan Kamil Saraçoğlu: STK’ların yanındayız

Kütahya Belediyesi Sosyal Tesisleri’nde sahurda konuşan Belediye Başkanı Kamil Saraçoğlu, sivil toplum kuruluşlarına gerekli desteği verdik destek vermeye de devam edeceklerini ifade etti.

Saraçoğlu, "Bizler yerel yöneticiler olarak sivil toplum kuruluşları ve hemşehrilerimiz ile birlikte Kütahya’mızın gelişmesi için var gücümüzle birlik ve beraberlik içerisinde çalışıyoruz. Sivil toplum kuruluşlarını da toplumun sesi olarak görüyoruz ve sizlerle sürekli istişare halindeyiz. Kütahya Belediyesi olarak şehrimizin yararına olacak her türlü çalışmaya ve birlikteliğe destek veriyoruz. Bugün bizlerle beraber olup davetimize icabet ettiğiniz için hepinize ayrı, ayrı teşekkür ediyorum. Mübarek Ramazan ayınızı kutluyor, birlik ve beraberliğimizin daim olmasını temenni ediyorum" dedi.

Programa Belediye Başkan Yardımcısı Ali İhsan Ertaş ve çok sayıda sivil toplum kuruluşu (STK) temsilcisi katıldı. (EFE)