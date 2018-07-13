Cumhurbaşkanlığı himayesinde Kütahya Belediyesi tarafından 15 Temmuz Demokrasi ve Milli Birlik Günü Anma programı kapsamında Zafer Meydanı’nda düzenlenecek etkinlikler Kuran-ı Kerim Tilaveti ve Hatim Duası ile saat:20.30’da başlayacak.

Mehteran takımının gösterisiyle devam edecek olan program Kahramanlık Türküleri ile Esat Kabaklı ve Orhan Hakalmaz sahne alacak.

15 Temmuz’un yıl dönümü nedeniyle yapılacak etkinliklere tüm hemşehrilerini davet eden Belediye Başkanı Kamil Saraçoğlu, "15 Temmuz hain darbe girişimini unutmadık, unutmayacağız. Hain darbe girişiminin 2. yıldönümün de Zafer Meydan’ında yine nöbette olacağız. Bizleri hiçbir zaman yalnız bırakmayan ve Milli İradeye sahip çıkan Kütahyalı hemşerilerimizi hain darbe girişiminin 2. yıl dönümünde de Kütahya Belediyesi olarak düzenleyeceğimiz etkinliklere davet ediyoruz" diye konuştu. (EFE)