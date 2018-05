Başkan Kamil Saraçoğlu, üniversite öğrencileriyle buluştu

Toplum yararına çalışan sivil toplum kuruluşlarına üye gençlerle Ilıca Kaplıcaları’nda buluşan Başkan Saraçoğlu, öğrencilere önemli tavsiyelerde bulundu.

Saraoçoğlu, gençlere her gün en az yarım saat kitap okumaları tavsiyesinde bulundu.

Yabancı dilin önemine dikkat çeken Başkan Saaçoğlu, "Mutlaka bir yabancı dil öğrenmelisiniz" dedi.

"Sizlere çok büyük görevler düşüyor. Bizler pırıl pırıl gençlerin görünce seviniyoruz. Ben gittiğim her okulda söylüyorum. Her gün en az yarım saat kitap okumalısınız. Eğer böyle olursa kütüphanenin bir kısmını ezberlemiş olursunuz. O bilgilerle nereye giderseniz gidin, ayağı yere basan ve öz güveni olan kişiler olursunuz. Oradaki bütün bilgileri hafızanıza alırsınız, her yerde fikrinizi beyan edebilirsiniz. En az bir yabancı dil öğrenmelisiniz. Bizim atalarımızda yabancı dil öğrenmiş. Fatih Sultan Mehmet 7 dil biliyordu. Günde 3 kelime ezberlersiniz, 1 yılda binin üzerinde kelime ezberlemiş olursunuz. Biz Türkçeyi 700-800 kelime ile konuşuyoruz. 1 yılda ezberlenebilecek bin kelime ile çok rahat konuşabilirsiniz" diye konuştu.

Öğrencilerin okurken de mutlaka hayata hazırlanmaları gerektiğini ifade eden Saraçoğlu, "Okulunuz bitirip mezun olabilirsiniz, ama önemli olan bir sivil toplum örgütünde çalışabilmektir. En az 2-3 sivil toplum örgütünde giderseniz oradaki konuşmaları ve bilgi birikimlerini kendinize alırsanız öz güveninizin attığını göreceksiniz" şeklinde konuştu. (EFE)