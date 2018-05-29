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29 Mayıs 2018 12:56

Başkan Kamil Saraçoğlu: Yatırımcının yanındayız

Belediye Başkanı Kamil Saraçoğlu’nun Yönetim Kurulu Başkanı olduğu 1.

Başkan Kamil Saraçoğlu: Yatırımcının yanındayız

29 Mayıs 2018 12:56

Organize Sanayi Bölgesi (OSB) Müdürlüğü, iftar yemeği düzenledi.


İftar yemeği sonrası bir konuşma yapan Başkan Kamil Saraçoğlu, "Ülkemizi ve şehrimizi kalkındırabilmek için hep beraber el birliği ile çalışmaya devam edeceğiz. Bölgemizde istihdama katkıda bulunan sanayici ve iş adamlarımızın her zaman yanında olduk ve sorunların çözümü noktasında her zaman destek olmaya gayret gösteriyoruz. Hoşgörünün, barışın, sevginin, yardımlaşma ve paylaşmanın ayı olan Ramazan ayında belediyemiz ve 1. Organize Sanayi Bölgesi’nin katkılarıyla her akşam Cuma pazarı karşısındaki iftar sofralarımızda yaklaşık bin 500’ün üzerinde hemşehrimizi iftar sofralarımızda buluşturuyoruz. Destek ve katkılarınız noktasında göstermiş olduğunuz hassasiyet ve duyarlılık sebebiyle teşekkür ediyor, artarak devam etmesini diliyorum. Paylaştıkça çoğalıyoruz ve bu iş birliğimiz ile güzel bir örnek sergiliyoruz. Mübarek Ramazan ayınızı kutlar, bu mübarek ayın ülkemize ve bütün İslam alemine sağlık, huzur, barış ve bereket getirmesini diliyorum" diye konuştu. (EFE)




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