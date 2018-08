Başkan Kamil Saraçoğlu’ndan bedelli müjdesi

Belediye Sosyal Tesisleri’nde basın toplantısı düzenleyen Saraçoğlu, binlerce askerin şehre gelmesiyle ekonomik canlılığın da yaşanacağını ifade etti.

Bedelliyle ilgili sürece yakından takip ettiğini belirten Başkan Kamil Saraçoğlu, "Kütahya Belediye Başkanı olarak Kütahya’nın gündemi ve Kütahya’da yapılan çalışmalarla ilgili zaman zaman kamuoyunu, basını bilgilendirme adına toplantılar gerçekleştiriyoruz. Yine seçimlerden önce halkımıza söz vermiş olduğumuz biz Kütahya ile ilgili hangi konu varsa o konuyu takip edeceğimizi, Kütahyalı hemşehrilerimiz adına Kütahya’nın gelişmesi, büyümesi, değişimi noktasında tüm kurumlarla beraber çalışabileceğimizi her daim dile getirmiştik. 4 yıl geriye dönüp baktığımız zaman hakikaten bir barış ortamının tüm kurumlarla belediyemizin ortaklaşa çalışmalar yaptığını ve belediye olarak ta tüm kurumların yanında olduğumuzu, onlarla beraber çalıştığımızı her daim dile getirdik. Ama son dönemlerde hakikaten baktığımız zaman özellikle seçimlerden sonra bilgi kirliliğinin olduğunu her daim görebiliyoruz. Tabi bunu da bilgi kirliliği olmaması noktasında öncelikle bilgi sahibi olmamamız gerekiyor. Birazda işleri yakinen takip etmemiz gerektiğini ben sizlerle paylaşmak istiyorum. Biz kendi çalışmalarımızla ilgili hemşehrilerimize söz verdiğimiz projelerin büyük bir kısmını bitirdik, bir kısmı ise devam ediyor. İnşallah onları da bu dönem itibarıyla bitirerek halkımızın hizmetine sunacağız. Öncelikle bizim bu şehirde hedefimiz, mutlu, huzurlu insanların yaşayabileceği bir şehir inşa etmek. Hep bunu ön plana aldık. Bu şehirde yaşayan tüm hemşehrilerimizin parka gittiği zaman asfaltında ve yürüyüş yollarında gezerken, otururken mutlu, hangi tesise giderse gitsin orada mutlu olabileceği ve onların yaşamını kolaylaştıracak düzenlemeleri yapmak için gayret gösteriyor ve bu konularla ilgili sizlere yakinen bilgi sunuyoruz. Biliyorsunuz son günlerde bedelli askerlikle ilgili tüm Türkiye’de bir beklenti vardı. Hükümetimiz bu beklentiyi gerçekleştirdi. Bu süreci yakinen takip ettik. Bu süreçle ilgili bedelli askerliğin nerelerde yapılacağıyla ilgili açıklamalarda oldu. Ama Kütahya kamuoyunda özellikle şehrimizde, ’Bizim tugayımızda bedellilerin eğitim görmesi noktasında bir çalışma yapılmadığını, ya da bir milletvekilimiz çıkıp, bu çalışmayı yakinen takip edeceğini söylemişti. Tabi biz söylemden ziyade eylemi ön plana alan bir yapıya sahibiz. Biz derinden ve nereyle görüşeceğimizi, kimlerle bu işi bitirebileceğimizi bilen ve işi takip eden, belki de sahaya çıkıp da millete işte. ’şunu yapıyoruz, bunu yapıyoruz’ demekten ziyade sonuç alınacak çalışmaların ortaya konması gerektiğini hep düşündük. Bunu sizlerle paylaşmamız bugüne nasip oldu. Biliyorsunuz son günlerde şehrimizde görev yapan bürokratlarımızın tayinleri çıktı, görev için ülkemizin başka yerlerine gidiyorlar. İl değişikliği oluyor. Bir tanesi de Hava Er Eğitim Tugay ve Garnizon Komutanımız iki yıldır burada görev yapıyor. Onunda dün itibarıyla görev değişikliği sonucu İstanbul’a tayini çıktı. Pazartesi görevi devredecek. Bugün komutanımızla veda ziyaretinde görüştüğümüzde bu konu gündeme geldi. Zaten takip ediyorduk. Görüşmede bedelli askerlik yapacakların 21 gün boyunca Kütahya’da eğitim göreceklerini ve Kütahya’da da bu eğitimlerini tamamlayacakları müjdesini aldık. Bu müjdeyi ben hem sizlerle, hem tüm Kütahyalı hemşehrilerimle paylaşıyorum. Bu şehrimiz, esnafımız, ticari açıdan çok önemli. Binlerce askerin burada eğitim göreceğini, bununda ekonomimize ve şehrimize katkı sağlayacağını düşünüyorum. Bu müjdeli haberi sizlerle paylaşıyoruz. Kütahya Tugayı aynı zamanda sadece bedellilerle ilgili değil, diğer uzman ve yedek subayları da daha önceki alınan kararlarda Kütahya’da eğitim görerek, buradan usta birliklerine gitmek için ayrılıyorlar. Bunun da şehrimize önemli bir katkısı olduğunu düşünüyorum. Bizler bunu takip ederek Kütahya’nın ekonomisine hareket sağlayacak bu gibi çalışmaları yapmanın bizim görevimiz olduğunu düşünüyorum. İnşallah bunun da Kütahya için hayırlı olmasını temenni ediyorum”" ifadelerini kullandı. (EFE)