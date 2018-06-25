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25 Haziran 2018 19:49

Başkan Kamil Saraçoğlu’ndan fedakar polislere ödül

Kütahya Belediye Başkanı Kamil Saraçoğlu, ilde bir süre önce yaşanan sel felaketi esnasında rögar kapaklarını açarak yağmur suyunun daha fazla birikmesini önleyen trafik polislerini, Ilıca Kaplıcaları’ndaki Otel Harlek’te aileleriyle birlikte konaklama ile ödüllendirdi.

Başkan Kamil Saraçoğlu’ndan fedakar polislere ödül

25 Haziran 2018 19:49


İl Emniyet Müdür Yardımcısı Uğur Altınel, Trafik Şube Müdürü Hasan Açıkgöz, Komiser Yardımcısı Erkay Arıcı, Trafik Polis Memurları Ersin Koca ve Hüseyin Çelik’i makamında ağırlayarak bir süre önce sağanak yağmur sebebiyle 75. Yıl Mahallesi kanal boyu bölgesinde meydana gelen sel felaketi esnasında büyük bir duyarlılık örneği göstererek müdahale eden trafik polis memurlarına teşekkür eden Belediye Başkanı Kamil Saraçoğlu, ” Kütahya’mıza yağan sağanak yağış sonrasında 75. Yıl Mahallesi kanal boyu bölgesinde bir sel felaketi yaşandı. Kontrol edilemeyen yağmur sularının hem yola, hem de o bölgedeki esnaf kardeşlerimize zarar verdiği görüldü. Fakat söz konusu bölgede görevli olan trafik polisi arkadaşlarımız kendilerinin görevi olmamasına rağmen büyük bir duyarlılık örneği göstererek hem yolu açmak, hem de esnaflarımızın daha fazla zarar görmelerini önlemek amacıyla çevredeki atıklarından dolayı kapanan rögar kapaklarını açarak yağmur suyunun daha fazla birikmemesi için özverili bir çalışma yapmışlardır. Belediye Başkanı olarak bu duyarlılıklarından dolayı başta İl Emniyet Müdürümüz olmak üzere, Müdür Yardımcılarımıza, Komiserimize ve Trafik Polislerimize Kütahyalı hemşerilerimizin, aynı zamanda Kütahya Belediyesinin her zaman yanında olduklarından dolayı teşekkür ediyorum. Kütahya halkı için fedakârlık yapan Ersin ve Hüseyin kardeşime Kütahya Belediyesi olarak aileleriyle beraber Otel Harlek’te 2 günlük tatil hediye ediyoruz. Tekrar her birinize ayrı teşekkürlerimi sunuyor, çalışmalarınızda başarılar diliyorum” dedi.


Trafik Şube Müdürü Hasan Açıkgöz ise, Başkan Saraçoğlu’na ilgi ve alakasından dolayı teşekkür etti.(EFE)




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