Diğer
Kategoriler
05 Temmuz 2018 15:02

Başkan Kamil Saraçoğlu’ndan Kütahyaspor’a sosyal tesis müjdesi

Kütahya Belediye Başkanı Kamil Saraçoğlu, Zafertepe Tesisleri’ndeki araziye yapılacak sosyal tesislerle Kütahyaspor’a kalıcı bir eser bırakmayı hedeflediklerini söyledi.

Başkan Kamil Saraçoğlu’ndan Kütahyaspor’a sosyal tesis müjdesi

05 Temmuz 2018 15:02


Sosyal Tesisler Projesini bu yıl hayata geçirmeyi hedeflediklerini belirten Başkanı Saraçoğlu, " ütahya Belediyesi olarak Kütahyaspor’umuza sahip çıkmaya devam ediyoruz. Önceki sezonlarda olduğu gibi bu sezon da takımımıza olan desteklerimizi sürdüreceğiz. Kütahyaspor’a; daha iyi şartlarda mücadele edebilmesi için Zafertepe Tesislerindeki boş alanda en az 30- 40 odalı, 3 katlı modern bir Sosyal Tesisi; Valimizin, Özel İdarenin ve milletvekillerimizin de destekleriyle kazandırmak istiyoruz" dedi.


Maddi ve manevi destekleriyle kulübü Kütahyaspor’u ayakta tutan Belediye Başkanı Kamil Saraçoğlu, "Kulüp yönetim kurulu tarafından projesi hazırlanan, 505 metrekare kapalı alanda 3 katlı bina olarak tasarlanan sosyal tesislerde; futbolculara otel konforunu aratmayacak tek kişilik odalar, alt yapı hocalarına ve futbolcularına ait odalar, Fizyo terapi, fitnes, toplantı, çok amaçlı salonları, başkan, yönetim kurulu, müdür, muhasebe, masör, malzemeci odaları, yemekhane, mutfak ve misafirhaneler yer alacak" diye konuştü.


Kulüp yöneticileri, her zaman yakın ilgi ve alakasını gördükleri Belediye Başkanı Kamil Saraçoğlu’na kurumsallaşma adına takıma dev bir adım attıracak büyük proje için teşekkür ettiler.(EFE)




YORUM YAZ
Lütfen Bekleyiniz ...

Toplam Yorum (0)

DİĞER KÜTAHYA HABERLERİ
KÜTAHYA HAVA DURUMU
30
°
C
Az Bulutlu
  • Cuma
    Az Bulutlu
    30°C
  • Cumartesi
    Az Bulutlu
    32°C
  • Pazar
    Az Bulutlu
    32°C
  • Pazartesi
    Parçalı Bulutlu
    31°C
EN ÇOK OKUNAN HABERLER
AdIDM.
Nice Türkiye
Nice Türkiye
Otomatik Kapı Sistemleri
www.nice-otomasyon.com
Bft Türkiye
Bft Türkiye
Otomatik Kapı Sistemleri
www.bft-turkiye.com

İHA Video Arşiv Sitesi
www.ihavideo.com.tr

Selma Sultan
Kadınların merak ettiği ve
ilgi duyduğu tüm konular
www.selmasultan.com

AdIDM Reklam Vermek İçin Tıklayın
BURADA YER ALMAK İÇİN TIKLAYIN!...
Reklamı Geç