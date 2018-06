Başkan Kamil Saraçoğlu’ndan Kütahya’ya ’Millet bahçesi’ müjdesi

Saraçoğlu, Millet Bahçesi kararının, Belediye Meclisin’de AK Partili ve MHP’li meclis üyelerinin oy birliği ile kabul edildiğini dile getirdi.

Projenin 75 bin metrekarelik alanda uygulanacağını belirten Başkan Saraçoğlu, "Kütahyalı vatandaşlarımızın dile getirdiği, siyasilerden, belediyelerden istediği stadyumun olduğu alanla ilgili, buranın park yapılması, Kütahya’nın nefes alması noktasında hep taleplerle karşı karşıya geldik. Zaman zaman bununla ilgili komşu illerden çalışmaları Kütahya’ya örnek gösterildi. Özellikle Kütahyaspor ya da spor taraftarları stadyumun yenilenmesi, kaldırılması ve yeni statların yapılması konusunda talepler vardı. Komşu illerdeki bazıları da şehir içinde kalan stadyumları şehir dışına aldılar fakat mevcut stadyumlarının yerinin rant elde etmesinden dolayı da beton yığını haline getirdiler. Oralara iş merkezi kurdular. Bu da o şehre belki en büyük zararı verdiğini düşünüyoruz. Kütahya halkı da hem stadyum yapılsın ama alanda yeşil alan olarak kalması talebiydi. Bununla ilgili Cumhurbaşkanımız Recep Tayyip Erdoğan’ın seçim beyannamesinde tüm Türkiye’ye seslenişi vardı. Bu sesleniş, mevcut stadyumların yeri değişirken, yeni stadyumlar yapılırken o alanların millet bahçesi olarak değerlendirilmesi konusunda talimatları vardı. Cumhurbaşkanımızın bu söyleminden sonra ekip arkadaşlarımızla beraber Başkan yardımcılarımız ve ilgili imar müdürlükleriyle bir araya geldik. Stadyumun tribünleri şu anda yıkılıyor. Yeni bir stadyum yapılma kararı da alındı. İnşallah sonbaharda yeni stadyumun ihalesi yapılacak. 15 bin kişilik kapalı bir stadyum, TOKİ bölgesine 580 bin metrekare bir alan spor bakanlığına devredilmişti orada inşallah onun inşaatına başlanacak.Biz millet bahçesini sadece stadyumun olduğu alana değil biraz daha genişletelim, Kütahya daha büyüğüne, daha güzeline layık anlayışı çerçevesinde ilerliyoruz. Biz bu alanı genişlettik. Kapalı spor salonu bunun içinde. Şu anda idari mahkemesi olarak kullanılan alan ve derneklerin kullandığı alanlar var bunları da biz içine aldık, yan sahaları aldık, kapalı yüzme havuzu zaten yıkıldı, Kılıçarslan Lisemiz var, Devlet Su İşleri onu da içine alarak yandaki sahayla beraber tüm bu alanların tamamı toplamda 75 bin metrekare bir alanı Millet bahçesi, park, seyir kulesi olarak komisyona getirdik. Komisyonumuz da bunu uygun görerek meclis gündemimize getirdi ve önceki gün yapılan meclis toplantısında da AK Parti ve MHP meclis üyelerimizin ortak kararıyla beraber oy birliğiyle bu alanın tamamı millet bahçesi olarak meclisten geçirdik" diye konuştu.

"265 bin nüfusa sahip Kütahya merkezin aldığı bir karardır"

Projenin hızla hayata geçirileceğini anlatan Başkan Kamil Saraçoğlu, "Bu alanın tamamında mülkiyet sorunu var, Belediyeye ait bir alan değil. Bunlarla ilgili biz sayın Valimizle, milletvekillerimizle, siyasi erkle görüştüğümüzde bunun uygun olduğunu, Kütahya’ya bunun gerekli olduğunu vurguladılar ve özellikle basının bu konuda destek vermesini arzu ediyoruz. Planda da muhakkak itirazlar olabilir ama biz itiraz olsa bile bundan asla geri adım atmayacağız. İnşallah bu millet bahçesini Kütahya’ya kazandırmış olacağız. Buranın tamamının park alanı olarak; ağaçlandırma, yürüyüş alanları, spor alanları, amfi tiyatro planlayabiliriz. Bir de bizim önceki aylarda planladığımız 120-125 metre yüksekliğinde, kafesinin olduğu, restoranın olduğu seyir terasını planlamıştık. Şu anda o planlama da devam ediyor. Bu noktada öncelikle kendi personelimize, belediye meclis üyelerimize, kamuoyuna ve basına böyle bir çalışmada bize destek olduğunuzdan dolayı çok teşekkür ediyorum. Bu sadece Belediye Başkanı ya da Belediye meclisinin aldığı bir karar değil, tüm Kütahya’nın, 265 bin nüfusa sahip Kütahya merkezin aldığı bir karardır. Burada asla muhalefet olmadığını düşünüyorum. İnşallah bu proje hızlı bir şekilde yürüyecek ve Kütahya’ya güzel bir hizmet edecek.Bizim belediye kültür sarayımız var. Kültür sarayının, Kültür merkezlerinin merkezde olması gerektiğini düşünüyoruz. Kamuoyuna da sorduğumuzda aynı fikirde olduğunu düşünüyoruz çünkü bunun sıkıntısını, geçmiş dönemde yapılan Hezar Dinari Kültür Merkezi’nin şehirden dışarda olması biraz kültür etkinliklerimizde sıkıntı veriyor. Kültür merkezleri genelde insanların çok rahat ulaşabileceği, yürüyerek gidebileceği bir alan olmasında fayda var diye düşünüyoruz. Bunun güçlendirme kararı bizden önce alınmıştı. Biz bunu güçlendirmekten ziyade yıkarak yeni bir proje zaten gerçekleştirdik. İnşallah bunun altına üç katlı bir otopark, üstüne de bir konferans salonunun olduğu bir alan haline getireceğiz. İnsanlar burada konferansa gidecekler, değişik etkinlikler yapacaklar. Böyle bir alan inşallah Kütahya için önemli. Hemen yanında Azerbeycan Parkı’nın park haline getirilmesi, güzelleşmesi, bunun yanında Zafer Meydanı’nda Valilik binası bittikten sonra valilik binasının da yıkılarak onun da bulunduğu alanın katlı otopark yapılası projelerimiz devam ediyor. Bunların üçünü de birleştirdiğimiz anda Kütahya merkezde nefes alınabilecek, yürünebilecek, örnek şehirlerden bir tanesi olacak" ifadelerini kullandı.

"Biz halkın istediğini yerine getiriyoruz"

Belediyenin tüm çalışmalarında ortak aklın hakim olduğunu kaydeden Başkan Saraçoğlu, "Göreve geldiğimiz günden itibaren biz küçük fidanlardan ziyade hep boylu fidan almaya gayret gösterdik. Şu anda da park bahçelerimizde bakarsanız 5 metre, 8 metre fidanlar alarak bu şekilde toprakla buluşturuyoruz. Hep aynı tip değil de, iğde, koku veren güzel görünümlü ağaçları da kazandırmak için, mevsim şartlarına uygun boylu fidanlar getirmeyi düşünüyoruz. Bu planı uygulamadan kamuoyunun muhakkak bilgisi olması gerektiğini düşünüyorum. Bilgiler alarak eksikliğimiz varsa onları da tamamlayarak devam etmek istiyoruz. Ben yaptım oldu mantığından ziyade ortak aklı kullanarak projelendirmekte fayda var. Her doğan bebeğimize hoş geldin bebek kampanyasında hediyeler veriyoruz. Aynı zamanda her doğan bebeğimize boylu fidan dikiyoruz. Her vefat eden hemşehrimizin de adına bir fidan dikiyoruz. Orman ve Bölge Müdürlüğü ile yaptığımız çalışmalar neticesinde TOKİ yolunu aynı tip boylu ağaçların oluşturduğu bir yol haline getiriyoruz. Mesela KÜMAŞ’a kadar olan alanda hiç ağaç yoktu, oralara da ağaçlandırma yaptık. Bu yıl da üniversiteye kadar olan alanda ağaç var ama ışıklandırması yeni yapıldı, daha güzel daha yeşil bir şehir hayal ediyoruz.Millet Bahçesi projesi seçim projesi değil, bu proje Kütahya’nın istediği, Kütahya’nın projesidir. Biz halkın istediğini yerine getiriyoruz. Halk bu projeye destek verdiği için asla bundan geri adım atılmaz. Biz vatandaşa hangi sözümüzü verdiysek onu yerine getirme gayreti içinde olduk. Asla seçimde şunu yapacağız deyip seçimden sonra unutulan bir projenin olmadığını düşünüyorum. Belki isim değişmiştir ama aynı projenin farklı bir yapısı uygulanmıştır. Biz gıda bankası kuracağız diye söz vermiştik, o gıda bankasından ihtiyaç sahipleri ücretsiz olarak alışverişini yapacaktı. Biz bunu sosyal kart olarak değiştirdik. Sosyal kartın daha kullanılabilir olduğunu, kendi rahat alışverişini yapabilir diye düşündük ve ticaret yapanların ticaretini engellememe düşüncesiyle geçtik. Yaptığımız bütün projelerdi kendi mimarimize, Türk mimarisine, Selçuklu, Osmanlı mimarisine uygun ve örnek binalar yapmaya gayret gösteriyoruz. Sadece düz bir bina yapıp içinde kalmanın doğru olmadığını düşünüyoruz. Bizim millet olarak estetiğe önem vermemiz gerektiğini düşünüyoruz. Resmi kurumlar da bu manada yaptığı tüm çalışmaları, inşaatları bu şekilde yapmalarında fayda var diye düşünüyoruz" şeklinde konuştu. (EFE)