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18 Kasım 2017 16:49

Başkan Kamil Saraçoğlu’ndan ’Yerli otomobil Kütahya’da üretilsin’ kampanyasına destek

Belediye Başkanı Kamil Saraçoğlu, yerli otomobilin Kütahya’da üretilmesi için başlatılan imza kampanyasına destek verdi.

Başkan Kamil Saraçoğlu’ndan ’Yerli otomobil Kütahya’da üretilsin’ kampanyasına destek

18 Kasım 2017 16:49


Saraçoğlu, sosyal medyada oluşturulan bir grubun yöneticileri tarafından, kent merkezi Sevgi Yolu üzerinde açılan kampanya standını ziyaret etti.


Grubun yöneticisi Kenan Uzman ve diğer görevlileri tebrik eden Başkan Kamil Saraçoğlu, "Yerli otomobilin Kütahya’da üretilmesine talibiz. Zafer OSB’deki alanımızda yerli otomobil üretecek firmaya bütün imkanlarımızla destek olmaya hazırız" diye konuştu.


Başkan Saraçoğlu, daha sonra yerli otomobilin Kütahya’da üretilmesi için açılan kampanyaya imza atarak destek verdi. (EFE)




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