Başkan Koca: Gençlerimize malzeme ve lojistik desteğimiz devam edeceğiz

Gelecek vaat eden yıldız sporcular Teknik Direktörleri Eftal Ülker ile birlikte Emet Belediye Başkanı Mustafa Koca'yı makamında ziyaret etti. Kendilerine bu imkanı tanıdığı için Başkan Koca'ya teşekkür eden çocuklar, U-13 ve U-14 kategorilerinde il düzeyinde liglere katılmak için destek istediler.

Emet Belediye Başkanı Mustafa Koca çocukları gösterdikleri başarıları için tebrik etti. Koca, ''Bundan sonrada çocuklarımızın gelişimi, il ve bölgesel turnuvalara katılımları için gerekli desteği belediye olarak vermeye devam edeceğiz. Başta futbol olmak üzere, basketbol, voleybol gibi branşlarda da ilçemizde çocuklarımıza ve gençlerimize malzeme ve lojistik destek sağlamaya devam edeceğiz. Çocuklarımızın ve gençlerimizin bedensel ve ruhsal gelişimlerine katkı sağlamak için bu tür çalışmaları devam ettirmeyi görevlerimiz arasında kabul ediyoruz. Basketbol Kütahya ligi bu hafta başlıyor. İlimizin tek ilçe basketbol takımı Emetbelediyespor olarak, bu ligde yine yerini alarak ilçemizi temsil etmeye devam edecek “dedi.(YD-EFE)