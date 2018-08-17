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17 Ağustos 2018 11:22

Başkan Koca’dan ’asit tankı’ açıklaması

Emet Belediye Başkanı Mustafa Koca, asit tankında meydana gelen sızma ve sonrasında yaşanan durumlarla ilgili açıklamalarda bulundu.

Başkan Koca’dan ’asit tankı’ açıklaması

17 Ağustos 2018 11:22


Kazanın yaşandığı ilk andan beri konunun sıkı takipçisi olduklarını belirten Başkan Koca, şuan yaşanan asit tankı kazasında ortaya çıkan asitin çevreye verebilecek zararın minumumdan daha aza indirildiğini söyledi.


Başkan Koca, ’’Hafta sonu Emetbor işletmemizde yaşanan asit tankı kazası sonrası Emet halkımız şehre kadar inen asit kokusu ile panik dolu saatler yaşadı. Olayın yaşandığı ilk andan itibaren gerek işletme yetkililerimiz, gerekse yerel yöneticilerimiz ve güvenlik güçlerimizle durumun acil analizleri yapıldı. AFAD ve il çevre müdürlüğümüzce gaz ölçümleri yapıldı. Ölçümlerde başta insanlarımızın sağlığını etkileyecek oranlarda olmaması bizleri biraz olsun rahatlattı. Ancak insanlarımıza ve çevremize zarar gelmemesi adına yapılan yoğun çalışmalar en üst düzeyde yakından takip edilmiştir. Baraja salınan asitin nötrilize edilmesi adına kireçleme çalışmaları sürerken, halen bu çalışmalardan kaynaklı yoğun duman ve dün akşam esentepe mahallemizde olduğu gibi koku duyulabilmektedir“ dedi.


Türkiye’de ilk defa sızdırma olmaması adına tankların altına farklı malzemeler konulması, artırılan atık barajları gibi çalışmalar ile Eti maden işletmelerinin Emet Bor’da aldığı güvenlik önlemlerinin örnek gösterildiğini belirten başkan Koca, ’’Alınan önlemler ve ilk defa uygulanan yöntemleri yerinde incelemek için başka illerden iş adamlarımız ve firmalar işletmemizi incelemeye geliyorlar. Zarar Emet’te minimize edilmiştir. Ancak meydana gelen kazanın sebepleri ve ihmal durumların olup olmadığı inceleme aşamasındadır. Eğer ihmal varsa sorumluları hakkında gerekli işlemler mutlaka yapılacaktır. Konunun yakinen takipçisi olmaya devam edeceğimizi belirtirken yaşanan felaketin halkımıza ve Emet ilçemize zarar vermemesi için yoğun çaba gösteren başta işçi kardeşlerimiz olmak üzere emeği geçenlere teşekkür etmek istiyorum. Eminizki yaşanan bu felaket Sülfirikasit fabrikası kurulmadan önce daha büyük ve modern gereçlerle ,güvenlik tedbirlerinin geliştirilerek artırılmasına da vesile olacaktır. İnşallah bir daha böyle kazalar yaşamayız. Tüm halkımıza tekrar geçmiş olsun dileklerimi iletiyorum" diye konuştu. (YD-EFE)




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